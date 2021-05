Nadine Bruer verstärkt als neuer Managing Director die Geschäftsführung von OMD in Hamburg. Sie ergänzt das bisherige Führungsduo um Frank Sültmann und Frank Knebel. Zu Bruers Aufgaben gehört unter anderem der Ausbau der Kundenbasis sowie wie die Festigung der bestehenden Partnerschaften und die inhaltliche und persönliche Entwicklung der Talente am Standort.

Die Diplom-Kommunikationswirtin blickt auf über 20 Jahre Erfahrung in der Mediaagentur-Branche zurück. Und das sowohl in großen Netzwerkagenturen, als auch als Gründerin ihrer eigenen Agentur. Zuletzt war sie als geschäftsführende Gesellschafterin von mid.media in Hamburg tätig. Neben ihrer Tätigkeit in der Mediabranche setzt sie sich außerdem als systemischer Coach für die Weiterentwicklung von Frauen ein. Dazu hat sie unter anderem die Impulswerkstatt Spacemaker gegründet, in der sie Seminare, Workshops, Vorträge und Mini-Sessions zu inspirierenden Themen anbietet, die Frauen bewegen.

„Nadine ist eine Powerfrau und Allround-Talent – sie bringt langjährige Erfahrung mit, insbesondere in der strategischen Mediaberatung und verfügt außerdem über großes digitales Know-how. Wir freuen uns sehr, sie für unser Management-Team gewonnen zu haben. Nadine besitzt das perfekte Mindset, um den Standort weiterzuentwickeln und neue Impulse zu setzen“, so Susanne Grundmann, CEO OMD Germany.