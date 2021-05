Screen-Vermarkter Goldbach Austria verstärkt sein DooH-Team mit Philipp Hengl. Der 39-jährige Out-of-Home-Profi wird neuer Head of Product & Partner Management DooH. Mit über 14 Jahren Erfahrung in der Medienvermarktung, davon mehr als 12 Jahre in der Außenwerbung, bringt der Wiener neben fundiertem Know-how auch ein hervorragendes Netzwerk mit ein. Nicht zuletzt auch durch seine Funktion als Verbands-Vorstand des Vereins Ambient Media, Promotion und DooH (VAMP).

„Mein Herz schlägt mehr denn je für die Vielfalt der Möglichkeiten, in der Außenwerbung Kampagnen umzusetzen und zu gestalten. Wir sind an einem Punkt, an dem wir das volle Potential von DooH, das die programmatische Anbindung unserer Partner bietet, ausschöpfen und so die spezifischen Stärken des Mediums – Echtzeit, Punktgenauigkeit, Dynamik – am besten wirken lassen können“ sagt Hengl. Zu seinen neuen Aufgaben gehört der weitere Ausbau des Goldbach-Netzwerks in Österreich, dass derzeit mehr als 8.000 Screens zählt.