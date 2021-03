DooH nimmt mit den Lockerungen der Lockdown-Beschränkungen an Fahrt auf, Außenwerbung wird stärker denn je wahrgenommen. Goldbach nutzt die Gelegenheit und erweitert das Angebot seines Roadside Channels, der aufmerksamkeitsstarke Screens entlang vielbefahrener Straßen aber auch bei Shopping Parks und Einkaufszentren in ganz Österreich umfasst. Hier erwartet der Außnwerber nämlich großes Wachstum.

„Aus unseren Gesprächen mit der Automobilbranche haben wir gelernt, dass im Bereich Roadside signifikante Zuwächse verzeichnet werden. Die Menschen wollen aktuell wieder selbstständiger und autonomer mobil sein, ohne auf vielbesuchte Öffis und stickige U-Bahnen angewiesen zu sein. Diese zwei Faktoren spielen unserem Fokus auf den Roadside Channel zu, der durch Screenvielfalt, Urbanität, Zentrumsnähe und natürlich hoher Reichweite punktet“, erläutert Sales Director Ralf Schalkhammer.

Damit Werbetreibende Zielgruppen besser erreichen, unterteilt Goldbach den Kanal in folgende neue Subchannel:

Roadside Shopping – an 44 Standorten in ganz Österreich und mit 17,4 Mio. Bruttokontakten, um die Shoppinglaune zu fördern

Auch die technologischen Möglichkeiten im Bereich digitaler Außenwerbung werden bei Goldbach sukzessive erweitert. Nachdem bereits 2016 die erste programmatische Kampagne von Goldbach geschalten wurde, erfolgte nach laufenden technischen Optimierungen 2020 der Relaunch des programmatischen Netzwerks in Zusammenarbeit mit ÖBB Werbung sowie eine Kooperation mit der DSP von ADITION, die programmatische Buchungsmöglichkeiten auch Agenturseitig erweitert. Weitere Partner, darunter Digilight, werden sukzessive in das programmatische DooH Netzwerk integriert. Das Interesse an den neuen Targeting-Möglichkeiten wächst laut Goldbach zusehends.