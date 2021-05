Nach einem erfolgreichen Test-Rollout in rund 350 Filialen Ende vergangenen Jahres starten die Echion AG und REWE mit der Ausstattung neuer Instore-Radio-Technik in den restlichen gut 3.200 Standorten in ganz Deutschland. Neben den REWE-Supermärkten haben sich auch die Vertriebslinien REWE Dortmund und ReweToGo für eine Zusammenarbeit mit dem Augsburger Medienunternehmen entschieden.

Der Anbieter von Digital Signage und Instore-Audio liefert und installiert dabei nicht nur die Beschallungstechnik, wie Lautsprecher, Verstärker, Mikrofone und weiteres Zubehör. Echion stellt REWE auch seine eigenentwickelten Audio-Player der neuesten Generation zur technischen Ausspielung des Radio-Programmes zur Verfügung.

So kann der Händler künftig sein professionelles Instore-Radio, das im Hause Radio Max (Wien) entsteht, für alle Standorte und Regionen individuell nach eigenen Sendestrukturen inkl. Dayparting und mit eigener REWE-Mitarbeiter-Morningshow ausstrahlen. Ergänzt wird das Servicepaket durch eine webbasierte Buchungsplattform, den „echion Manager & echion Coordinator“. Der ermöglicht die flexible und standortgenaue Kampagnenplanung von Eigen- und Fremdwerbung samt Einbuchung der jeweiligen Inhalte.

Auch in Sachen Werbezeit-Vermarktung setzt REWE künftig auf das Wissen der Augsburger: Sowohl national als auch regional und lokal wird Werbezeit für nicht-gelistete Artikel in allen Standorten durch Echion an Werbetreibende vermarktet.