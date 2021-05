Außenwerber Ströer stellt mit „Crossroads“ eine Trendanalyse für das ’neue Normal‘ vor. Neben den drei Megatrends Sustainability, Resilience und Purpose identifizierten und definierten Experten zahlreiche Makro- und Mikrotrends am deutschen Media-, Tech- und Entertainment-Markt (MTE-Markt). Das Werk, an dem der Außenwerber gut 10 Monate gearbeitet hat, soll Unternehmen und Entscheidungsträgern als Orientierung und Inspiration für strategische Überlegungen dienen.

In einem Blog-Beitrag schreibt Ströer: „Die Corona-Pandemie ist entgegen aller Wahrscheinlichkeiten Wirklichkeit geworden und hat alles, was wir bislang zu glauben gewagt haben, mindestens in Frage gestellt. Die Auswirkungen auf Technik, Gesellschaft, Politik, Wirtschaft und Umwelt haben zur Folge, dass Trends und Innovationen an vollkommen neuen Kreuzungen und Gabelungen, sogenannten Crossroads stehen. Mit unserer Trendanalyse wollen wir besser verstehen, was die Themen, denen man im MTE-Markt immer wieder begegnet, wirklich bedeuten. Was sie bremst und was sie beschleunigt, wo Weichenstellungen entstehen und wie schnell sie sich bewegen. Wie sie miteinander vernetzt sind und wo es Umstiegsmöglichkeiten gibt.“

Der Trend-Atlas kann ab sofort als PDF kostenlos hier auf der Webseite von Ströer angefordert werden. Druckexemplare gibt es auf Wunsch ebenfalls gegen Gebühr (250,- Euro/Stück).