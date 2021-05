Kaum ein anderes Wort wird heute in der Eventbranche inflationärer verwendet als der Begriff „Interaktion“ – zu Recht. Nicht selten entscheidet das Engagement des Publikums über den Erfolg einer Veranstaltung entscheidend mit. In Zeiten von digitalen und hybriden Events stellt das allerdings viele vor eine besondere Herausforderung. Für den Live-Kommunikationsexperten Habegger aus Regensdorf ein Grund mehr, um diese Thematik in einem Webinar am Mittwoch, 12. Mai 2021, von 13.30 bis 14.15 Uhr ins Scheinwerferlicht zu rücken.

„Eine Veranstaltung soll heute immer interaktiv sein. Schnell ein Quiz hier einbauen, eine Abstimmung da abhalten. Es gibt zahlreiche Tools, die eine rasche Umsetzung erlauben, allerdings müssen sie inhaltlich zum Aussagewunsch und der Botschaft passen. Interaktion ist kein Selbstzweck“, erläutert Sandhya Mirajkar, Creative Consultant und Moderatorin des Webinars. Es braucht ein Konzept, damit sich das Publikum angesprochen fühlt. Hier gilt: Kenne dein Publikum. Denn der Content sollte je nach Zielgruppe in anderer Form oder Kadenz übermittelt werden.

Wer wissen will, wie so ein Konzept aussehen kann und welche praktischen Tools es für die Umsetzung gibt, kann sich unter diesem Link zum kostenlosen Webinar anmelden.