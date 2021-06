Von kurzfristig wechselnden Gates und Gepäckbändern bis zu verspäteten Starts und Landungen – der Touchpoint Airport kann für die Detailplanung der Werbetreibenden oftmals zu einer echten Herausforderung werden. Daher hat die DooH-Tochtergesellschaft von Tank&Rast mit Addressable Gate TV ein Produkt entwickelt, das die programmatische Aussteuerung von DooH-Werbung am Airport ermöglicht und Werbekunden zu mehr Sicherheit und Effizienz bei der Planung und Umsetzung ihrer Kampagnen an Flughäfen verhilft.

Das neue Angebot löst ein Problem, das die Planung von Flughafenwerbung lange Zeit erschwert hat: Da die Gates der jeweiligen Flüge oft erst 30 Minuten vor Abflug festgelegt werden, war bis dato nicht planbar, welche Passagiere über die DooH-Screens in den Einstiegsbereichen erreicht werden. Mit Addressable Gate TV, das auf einem gemeinsam mit Lufthansa Industry Solutions (LHIND) entwickelten Prognosetool basiert, ist es nun erstmals an ausgewählten Flughäfen wie in Münche, Düsseldorf und Hamburg möglich, DooH-Spots passend zu den Fluggästen auszuspielen, die sich tatsächlich vor den jeweiligen Screens aufhalten. Damit lassen sich im Spot auch inhaltliche Bezüge auf das Flugziel herstellen, wie beispielsweise „Besuchen Sie unseren Flagshipstore in New York“.

Dafür wurde die Spotsteuerung an die Echtzeit-Daten des Flugplans angebunden, mit einer gleichzeitigen Zuordnung zu den Wartebereichen und den Gepäckbändern, an denen die Passagiere des Fluges abgewickelt werden. Auf diese Weise lassen sich die Buchungen gezielt anhand der Starts und Landungen auswählen, die die höchsten Anteile der zuvor definierten Zielgruppe versprechen.

Das Targeting basiert auf den aufbereiteten Flugdaten der LHIND. Diese ermitteln halbstündlich die Sitzplatzkapazitäten in den Maschinen aller Airlines. Damit kann in Realtime die Anzahl der Personen berechnet werden, die sich gerade im Wartebereich der den Flügen zugewiesenen Gates oder an den Kofferbändern aufhalten. Diese Echtzeit-Angaben zu den Audiences vor den Screens im Sicherheitsbereich werden per Bid Request dem programmatischen Buchungs- und Playout-System übergeben, das in Sekundenschnelle die passenden Spots auf den richtigen Bildschirmen ausspielt.

Abrechnung nach tatsächlichem Kontaktvolumen

Die optimierte und streuverlustarme Zielgruppenansprache von Cittadino wird nach tatsächlichen Kontakten abgerechnet. Die Abrechnung der Kampagne erfolgt auf Basis der in der Sektionsvorgabe des Kunden stattgefundenen Flüge beziehungsweise der laut Boarding anwesenden Passagiere und ist somit zu 100 Prozent transparent. „Mit Addressable Gate TV machen wir programmatische Werbung am Airport nicht nur effektiver, indem wir die Schaltung perfekt auf die Zielgruppe des Kunden ausrichten. Der DooH-Auftritt am Airport wird dadurch auch nochmal deutlich effizienter, da der Kunde auf quantitative Peaks seiner Zielgruppe plant und dann die tatsächlich erzielten Kontaktmengen bezahlt“, erklärt Jaroslav Zajicek, Business Development Manager bei Cittadino.

„Cittadino hat seit jeher den Anspruch, Innovationstreiber der DooH-Branche zu sein“, sagt Christian Krämer, Geschäftsführer von Cittadino. „Mit Addressable Gate TV schlagen wir gleich zwei Fliegen mit einer Klappe: Zum einen hebt es Programmatic DooH am Airport auf eine neue Stufe und hilft bei der weiteren Implementierung automatisierter Kampagnen in der digitalen Außenwerbung. Zum anderen hoffen wir, mit dem innovativen Abrechnungsmodell frischen Schwung in das sich langsam erholende Werbeumfeld Flughafen zu bringen.“