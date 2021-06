Der Fast-Food-Riese gilt als weltweitführend bei der Integration von AI/Machine Learning Technologie zur Optimierung der digitalen Menüboards im Drive-Thru. Basis der Lösung ist die Technologie von Dynamic Yield, einem israelischen Start-up das Mc Donalds für einen dreistelligen Millionenbetrag übernahm.

Die Idee ist im Drive-Thru mit verschiedenen Technologien wie Daten aus Kundenbindungs-Apps, Mustererkennung, Nummernschilderkennung und Spracherkennung sehr schnell ein Profil der Kunden – insbesondere der Stammkunden – erstellen zu können.

Wie der amerikanische Branchendienst Restaurant Business und Sixteen-Nine berichten argumentiert der Kläger, dass McDonald’s gegen Datenschutzbestimmungen des US-Bundesstaates Illinois verstößt, indem es keine vorherige Genehmigung eingeholt hat, bevor es Spracherkennungstechnologie eingesetzt hat.

Illinois und Kalifornien sind die beiden US-Staaten mit den strengsten Datenschutzbestimmungen die sich stark an der europäischen DSGVO orientieren. Für McDonalds und die QSR-Branche geht es beim Einsatz von AI im Bestellprozess um sehr viel: die personalisierten Menüboards im Drive-Thru erzielen signifikant höhere Bestellungen insbesondere bei Stammkunden. In Nordamerika nutzen 80% der QSR-Kunden den Drive Thru.

Europäische McDonald‘s Landesgesellschaften setzen die umstrittene AI-Technologien bisher nicht ein, testen aber eine Vielzahl an DSGVO-konformen Möglichkeiten den Drive-Thru zu optimieren.