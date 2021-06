Kampfsportarten wie Judo, Taekwondo, Karate und Boxen fördern in erster Linie Disziplin und Selbstvertrauen. Sie sind deshalb ein wirkungsvolles Mittel, um Konfliktsituationen aus dem Weg zu gehen. Das unterstützt Siewert & Kau zusammen mit LG Electronics und Screenbeam mit der Springseil-Challenge.

„LG Electronics gehört zu den weltweit führenden Geschäftspartnern für innovative Digital Signage und Displays“, erklärt Christoph Spahn, Senior Sales Manager DACH, Information Display von LG Electronics. „Uns geht es vor allem um die Lösungen, die wir unseren Kunden anbieten können.“

Screenbeam bietet komplett drahtlose Anzeige- und Konferenzsysteme. Sie erlauben natürliche Arbeitsabläufe mit der Möglichkeit, drahtlos von jedem Gerät aus zu präsentieren, unabhängig vom Betriebssystem. Passend für jede Konferenzraumgröße bieten Displays von LG dem Publikum ein klares Seherlebnis. „Globale Unternehmen haben aber auch eine lokale Verantwortung“, erklärt Christoph Spahn von LG Electronics.

Think global – act local! Das ist der Slogan von Siewert & Kau für eine Reihe von Aktionen in denen globale Unternehmen lokale Projekte fördern. Während es in einer anderen Aktion um das Pflanzen von Bäumen in einem Naturschutzgebiet geht, steht in dieser ein Anti-Gewalt-Training im Vordergrund.

„Zusammen fordern wir unsere Kunden zur Seilspring-Challenge heraus“, sagt Engelbert Földenyi von Siewert & Kau. „Sie springen, wir spenden für einen guten Zweck!“ Kunden können das Mitmachpaket anfordern (Link) und erhalten das Seilspring-Challenge Mitmachpaket das aus Profispringseil, Energielieferant und Ausgleich für Flüssigkeitsverlust besteht.

Dann springen Kollegen, Familienmitglieder oder Freunde Seil, erstellen ein Seilspring-Video und laden es hoch. „Für jeweils 5 nicht unterbrochene Sprünge in Folge spenden wir 1 Euro“, so Engelbert Földenyi, Team Leader, Competence Center Digital Signage. Das Seilspring-Video dient dabei der Ermittlung der Spendenhöhe.