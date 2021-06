Der Sommer bringt die Wärme und öffentliches Leben wieder zurück in den Alltag. Doch der Sommer bringt auch heißte Temperaturen und zumindest in diesem Jahr auch hitzige Diskussionen. Es ist EM, Bundestagswahlkampf und immer noch Pandemie.

Die mehrheitlich liberale Medienbranche und große Werbetreibenden haben die Möglichkeiten der digitalen Außenwerbung genutzt und Flagge gezeigt. Ob auf den Banden der EM-Stadien – Volkswagen und Booking.com Kampagnenmotive reagierten mit Regebogenfarben im Hintergrund auf die aktuellen Diversity-Diskussionen – oder DooH-Screens. Ströer zeigte Farbe und setzte Zeichen für Vielfalt. Einen ganzen Tag leuchteten die DooH-Touchpoints von Ströer in Regenbogenfarben und warben für mehr Weltoffenheit, für Toleranz und für Respekt.

Ströer-Werbekunde Google nutzten die Ströer-Screens für angepasst Motive der gegenwärtigen Search-Kampagne.

OoH-Agentur Planus verwandelte das Münchner Siegestor am Abend des EM-Spiels gegen Ungarn für DB Regio in einer Guerillaaktion in ein Regenbogen-Tor. Erstaunlich und für Deutschland sehr ungewöhnlich – die Aktion wurde spontan und ohne Genehmigung umgesetzt.

Aber wir von invidis zeigten Flagge vor und im EM-Stadion. Trotz grausamem Spiel der deutschen Nationalmannschaft mit glücklichem Ende, bekam der Abend im Stadion noch einen „Purpose“.

Es wäre zu wünschen, wenn es die Branche schafft, im kommenden Diversity Monat (Juni 2022) gemeinsam noch mehr Flagge zu zeigen. Gerne zusammen mit Werbetreibenden – unsere Gesellschaft kann noch viel mehr Haltung zeigen.