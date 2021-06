Neben ihrer mehr als 20-jährigen, fundierten Erfahrung sowohl als Beraterin, als auch auf Medien- und Kundenseite sowie ihrem Know-how im Bereich digitales Consulting bringt die Magistra der European Economics und Master of Arts vor allem auch Erfahrungen in der Planung von crossmedialen Kampagnen und für die praktische Umsetzung von Multiscreen-Aktionen mit ein.

In ihrer neuen Funktion zeichnet die Niederösterreicherin verantwortlich für das Bestands- und Neukundengeschäft in den Bereichen TV und DOOH, sowie die Planung und Durchführung von Vertriebsaktivitäten.

„Ich freue mich, mein Wissen in einem modernen und innovativen Unternehmen miteinbringen zu können, das den Multiscreen-Gedanken als eines der ersten erkannt und umgesetzt hat. Als relativ junges und dynamisches Team können wir bei Goldbach sehr flexibel auf die aktuellen Themen in der Digitalisierung reagieren und haben zudem die Kompetenz und Möglichkeiten eines großen Konzerns im Hintergrund. Diese Kombination ermöglicht es auch Akzente hier in Österreich zu setzen. Mein Ziel ist es, das Thema Vernetzung bzw. Customer Journey voranzutreiben, da es für Kunden und Agenturen immer essentieller wird, dass Sales-Häuser diesen holistischen Approach anbieten können – den Kunden während des gesamten Tages zu begleiten und auf den unterschiedlichen Kanälen mit der an das Medium angepassten Message abzuholen. Das ist durch die Vielzahl an Möglichkeiten und das Angebot aller Screens aus einer Hand bei Goldbach möglich.“, beschreibt Neuhauser ihren Antrieb und ihre Motivation in der neuen Funktion.

Vor ihrem Eintritt bei Goldbach war Neuhauser zuletzt mit Avanade im Bereich Business Development und CRM tätig. Davor bekleidete sie als Head of Key Account Management bei Gewista und Vertriebsleiterin von Löffler und Sixt, wie auch als Sales Managerin bei RMS, Top-Managementfunktionen in der Media-, Kommunikations und Vertriebsbranche.