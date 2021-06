Y-Doc (2.125 Standorte) ist nach dem TV-Wartezimmer (5.700 Standorte) der zweitgrößte Anbieter von DooH in Arztpraxen in der DACH-Region. Neben Werbung – in Österreich darf auch für Verschreibungsfreie Medikamente geworben werden – setzen beide Anbieter auf informative Patienteninformationen. Die größte Wirkung erzielen laut Ärzteumfragen Digital Signage Inhalte rund um die Praxis (Team, Zusatzleistungen und Therapien)- 42% der Ärzte werden regelmäßig von ihren Patienten auf die Inhalte angesprochen.

Die größte Aufmerksamkeit erzielen eigene Inhalte (79%), vor Werbung (59%) und gesundheitspolitischen Informationen der Ärztekammer (35%). https://y-doc.at/newsletter/newsletter_21-06.html