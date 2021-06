Fast deutschlandweit können dank niedriger Inzidenzwerte die meisten Schüler wieder in voller Klassenstärke zurück in die Schule. Doch sind viele Einschränkungen im Schulalltag zu berücksichtigen die nach kreativen Lösungen suchen. Eine davon sind temporäre Klassenräume in neuen Räumen einzurichten, die nicht für den Frontalunterricht vorgesehen sind.

Das Mietangebot von ETHA für die 86“ Clevertouch-Lösung inklusive elektrisch höhenverstellbaren Fahrgestells kostet 199 EUR netto monatlich und hat eine Mindestlaufzeit von sechs Monaten.