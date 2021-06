Unter dem Titel “India, the next DooH Giant?” diskutieren das Who-is-Who der indischen DooH-Branche über den Status quo und Trends. Insbesondere die Rolle von Programmatic und Real-Time Audience Daten. Teilnahme an der von Quividi organisierten Konferenz am Dienstag 29. Juni um 11h CET ist kostenlos, Registrierung erforderlich.

Hunderttausende DooH-Screens werden in den kommenden Jahren in den neuerbauten und modernisierten Flughäfen, U-Bahnen und Bahnhöfen im ganzen Land installiert. Viel Potential für DooH Netzwerkbetreiber, Vermarkter und die Digital Signage Branche.

Als Sprecher sind dabei

Programm

(Start um 11h CET – der Zeitunterschied zu Indien ist 3 Stunden und 30 Minuten)

2:30pm IST

Introduction Quividi

2:45pm IST

SESSION 1 – Driving DOOH Growth

Moderator: Rajiv Raghunath

Speakers:

Posterscope – Fabian Cowan – India Head

Vyoma- Mr. Shoumitro Goswami (co-founder)

Rapport – Ms. Vinkoo Chakraborty – Business Head

Times Group – Aman Nanda Chief – Strategy Officer

3:20pm IST

SESSION 2: Redefining DOOH Audience Measurement

1- Panel / Discussing Syndicated Audience Measurement

Moderator:

Olivier Duizabo (president Quividi)

Speakers:

Rachana Lokhande (Advisor to Board of IOAA, Business Strategist, Consultant digital Media Services, Schindler AG)

Satyen Sharma (Head Ormax OHM – Ormax Media)

2- Presentation / How Kinetic is Providing Audience Intelligence to the OOH Market

Speaker: Arijit Chakrabarti (Associate Vice President – National Head – Strategy & Creative – GroupM)

3:50pm IST

SESSION 3: Exploring New Business Models

1- Discussion / New DOOH Monetization Models – State of the APAC market

Speakers:

Franck Vidal (APAC Head Adcity )

Laetitia Lim (CEO Quividi

2- Panel/ The Business Model Powering The Next Billion Outernet Digital Screens“

Moderator:

Srikanth Ramachandran (Founder and Group CEO – Moving Walls Holding)

Speakers:

Vivek Kumar (Director, Strategic Marketing, Cheers & FairPrice Xpress (Singapore))

Paul Leo Versley (Co Founder LANTERN MEDIA SDN. BHD (Malaysia))

4:20pm

Wrap up and Thank you