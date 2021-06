Während sich der Digital Signage Experience Softwaremarkt weltweit durch Übernahmen konsolidiert, herrscht im Einstiegsbereich für Digital Poster und einfachen Digital Signage Lösungen Goldgräberstimmung. Täglich kommen neue Anbieter mit mehr oder minder ausgereiften Lösungen auf den europäischen Markt.

Novisign – wenn auch bisher weniger bekannt in der DACH-Region – zählt nach 10 Jahren am Markt nicht zu den Newcomern. Der etablierte Anbieter aus der Techmetropole Tel Aviv zählt bereits mehr als 20.000 aktive Systeme und engagiert sich nun vermehrt in Europa. Neben Portugal ist Novisign nun auch mit Büros in Frankreich und Deutschland vertreten. Auch auf der DSS Europe ist Novisign wieder mit einem eigenen Stand vertreten.