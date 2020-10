Die Brookwood School ist ein privates College im US-Bundesstaat Georgia. Jahrzehntelang verwendete das Institut Ausdrucke auf Papier, die an Säulen, Schränken und verschiedenen schwarzen Brettern befestigt waren, um seine Schüler mit Infos zu versorgen. Täglich mussten diese aktualisiert werden – ein zeitaufwändiger Prozess, der auch teuer in den Druckkosten war und täglich viel Aufmerksamkeit erforderte.

Eine Lösung musste her: die Schule entschied sich, sein Kommunikationsnetzwerk mit Digital Signage aufzurüsten und installierte Displays verteilt im ganzen Campus, ob in der Eingangshalle, den Gängen oder der Cafeteria. Weiteres Projekt war eine digitale ‚Athletic Hall of Fame‘ mit Touchscreens, um die Erfolge der Sportclubs zu ehren. Blieb die Frage, wie der Content gemanaget werden soll. Nach längerer Suche und mehreren Tests und Web-Demos entdeckte Brookwood NoviSign. Unter Verwendung der vorhandenen Chromeboxen konnte das NoviSign Digital Signage CMS auf allen bereits installierten Geräte aufgespielt werden, um die Tech auch mit passenden Inhalten auf dem gesamten Campus zu versorgen.

„NoviSigns Cloud-basierte Plattform ermöglicht es uns, die vorhandenen Chrome-Geräte, die wir hatten, zu nutzen und mit unseren Displays auf unserem gesamten Campus zu verbinden. Dank der Digital Signage-Software können unsere Mitarbeiter Ankündigungen für die digitalen Schwarze Bretter, Mittagsmenüs oder News für Studenten einfach an alle Displays auf unserem gesamten Campus senden“, freut sich Joshua Hanke, Direktor für Unterrichtstechnologie an der Brookwood.

So kann die Schule inzwischen von jedem Computer aus Inhalte erstellen und steuern, wie etwa die täglichen Schulnachrichten und Updates, Mittagsmenüs der Cafeteria, Ankündigungen für Schüler und Eltern, Athleten der Woche mit Mannschaftsfotos oder auch Google Slides mit scrollenden Tickern und Wetter. Sogar benutzerdefinierte Begrüßungsnachrichten schickt die Verwaltung jeden Morgen auf die Displays. Jede Anzeige enthält spezifische Botschaften für bestimmte Zielgruppen und Klassenstufen. So hat Brookwood beispielsweise spezielle Ankündigungen für die höheren Stufen eingerichtet, die direkt über dem Flur ihrer Spinde ein Digital Signage-Display haben.

Ein interessantes Projekt das zeigt, dass Displays alleine noch kein digitaler Fortschritt sind, wenn der Content nicht ebenfalls entsprechend modern gesteuert und verteilt werden kann.