Barcelona ist Gaudi und der für seinen eigenwilligen Stil von welligen, organisch wirkenden Formen bekannte Architekt Antonio Gaudi ist Barcelona. Sein Bauwerke entstanden zu Beginn des 20. Jahrhundert und prägen heute noch die Stadt. Am bekanntesten ist die bis heute unvollendete Sagrada Familia Kirche. Weniger bekannt aber Pflichtprogramm für die Digital Signage Branche ist ein Besuch der von Gaudi errichteten Casa Batllo am Prachtboulevard Passeig de Gracia inklusive dem digitalen 10D Experience.

Der Gaudi Cube wurde erst vor wenigen Wochen eröffnet und ist ein 10mx9,5m großer Raum in dem sowohl alle vier Wände als auch Decke und Boden komplett mit LED bestückt sind. Selbst die beiden Türen sind von innen von LED-bestückt so dass ein voller immersiver Erlebnisraum entsteht. Die Stadt Barcelona konnte den weltweit gefeierten AI-Videokunstmeister Refik Anadol für die Content-Gestaltung gewinnen. “In the mind of Gaudí” ist eine AI-generierte Digital-Show die Besucher einlädt einen Mythos der Architektur aus der Sicht des katalanischen Architekten zu entdecken. Dazu wurden von der Casa Batllo Millionen von Daten, Dateien, Fotos, Videos, Plänen, Schriften, Zeichnungen, 3D-Modellen und Originalmanuskripten des Architekten gesammelt. Mit Hilfe der Dokumente und AI hat der in Los Angeles lebende Digitalkünstler Refik Anadol versucht den Geist von Gaudi zu entschlüsseln, sich seine Träume vorzustellenund die Welt durch die Augen eines Genies zu erleben.

Realisiert wurde der LED-Raum mit Digital Signage Lösungen des spanischen LED-Anbieters Alfalite. Nach einigen Angaben der einzige LED-Hersteller der in Europa produziert. Der sechsseitige Alfalite Cube misst 10 Metern Länge, 9,5 Metern Breite und 2,75 Metern Höhe. Die 243m² LED-Fläche wurde mit Alfalite 1,95mm LED-Modulen bestückt. Die speziell für das Projekt entwickelte LED-Lösung (ModularPix Pro ORIM Cube) bietet 1.900 nits bei 3.840Hz und einem Blickwinkel von 175º. Bei 70 Millionen Pixel ist ein Durchschnittsverbrauch von 30W nicht ganz unbedeutend. Angesteuert wird das Pixelwunderwerk von 24 Novastar MCTRL4K Video-Steuerungssystemen.

Herausforderungen bei Cube-Projekten sind sowohl die Türen als auch der Schutz vor elektrostatischer Entladung. Alfalite hat hierzu ein Mechanismus entwickelt der die automatischen Türen mit LED-Panels so in die Wände integriert das in geschlossenem Zustand die Position der Tür nicht mehr zu erkennen ist.