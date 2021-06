Das Vertrauen der Branche in die Zukunft der ISE als Weltleitmesse für ProAV und Digital Signage scheint ungebrochen. Für die erste große ISE in Barcelona im Februar 2022 meldet der Veranstalter bereits Rekordzahlen:

„Ich freue mich sehr, dass die ISE 2022 im Februar nächsten Jahres von der Branche massiv unterstützt wird. Unser Standbuchungsprozess beginnt nächste Woche, und wir sind zuversichtlich, dass es ‚Business as normal, Business in Barcelona‘ sein wird,“ so Mike Blackman in einem Statement.

„Tatsächlich fragen viele unserer größten Kunden bereits nach mehr Fläche als im letzten Jahr. Die Vorreservierungen unserer Top-50-Kunden belaufen sich auf netto 37.000 Quadratmeter Ausstellungsfläche – das entspricht etwa zwei Dritteln der gesamten Fläche, die wir auf der ISE 2020 hatten. Das zeigt auch, warum wir in die Fira Barcelona umziehen mussten, um diese große Nachfrage zu bedienen.

Wirklich interessant ist die neue Hallenplanung – der Umzug von Amsterdam nach Barcelona ermöglicht erstmal die Aussteller wieder besser nach Themen anzuordnen. Die Digital Signage Halle wird wieder zur heißumkämpften Arena. Es ist unwahrscheinlich das alle Aussteller in Halle 6 unterkommen werden.