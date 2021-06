Die diesjährige ISE ist eine besondere Veranstaltung – ein hybrides Event das sowohl in Barcelona als auch Digital stattfindet,

“Was für eine Reise! Damit meine ich nicht nur meine dreitägige Motorradfahrt von München nach Barcelona, obwohl ich dabei viel Zeit zum Nachdenken hatte. Wir haben in Genf einen Zwischenstopp eingelegt. Eine wunderschöne Stadt. In Genf fand 2004 die allererste ISE statt. Ich begann nachzudenken… Wie sich die Dinge entwickelt haben, wie die ISE gewachsen ist, wie wir uns den Herausforderungen gestellt haben und wie wir schließlich heute hier in der Fira Gran Via Barcelona gelandet sind. Das Ziel einer Reise, die für ISE vor 17 Jahren begann.,“ so Mike Blackman zur Eröffnung.

„In jüngster Zeit hat das Licht am Ende des Tunnels begonnen zu schimmern und dann zu leuchten. Deshalb haben wir nach eingehender Diskussion mit unseren Ausstellern, Partnern und Eigentümern beschlossen, dass die ISE Barcelona, Live und Online, stattfinden soll.”

Die ISE 2021 findet heute und morgen in Barcelona und als Digital-Stream auch online statt.