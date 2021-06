Panasonic erweitert seine bekannte 1-Chip DLP Laserprojektions-Technologie nun mit Quad Pixel Drive und bietet damit nun auch 4K-Auflösung mit 5.200 Lumen. Der PT-FRQ50 ist Panasonics Antwort auf die wachsende Nachfrage nach ultrafeiner Detailauflösung. Er unterstützt 240Hz/1080p-Bildraten mit einer geringen Input-/Output-Latenz von unter 8 ms. Der Projektor kann damit in Bereichen eingesetzt werden, wo fließende Bildbewegungen erforderlich sind, zum Beispiel bei Simulationen oder bei E-Sports.

Der Quad Pixel Drive ist eine originale Panasonic Technologie zur Vervierfachung der Pixelzahl. Die Hochgeschwindigkeitsverarbeitung mit 240 Hz und der engmaschige DMD-Chip lösen in glatten und rasterlosen Bildern auf. Um ein breites Spektrum an Projektionsanwendungen und 4K-Installationsumgebungen abzudecken, verfügt der PT-FRQ50 über zwei HDMI-Eingänge, die CEC-Befehle von kompatiblen Geräten unterstützen. Zudem besitzt er einen DIGITAL LINK-Anschluss für die Übertragung von 4K-Videos und Steuersignalen via LAN-Kabel – auch über große Entfernungen. Hinzu kommt ein separater LAN-Anschluss für Steuerungsaufgaben.

Neue 4K 1-Chip DLP-Laserprojektorserie für immersive Seherlebnisse

Neben klassischen Educationlösungen bietet Panasonic ab Oktober eine neue Serie von 1-Chip DLP-Laserprojektoren an, die ideal für Museen, Kunstgalerien und Ausstellungen geeignet sind. Die Panasonic PT-RDQ10-Serie wurde zur Unterhaltung, zur Vermietung und für Unternehmen entwickelt. Es sind drei verschiedene Modelle erhältlich, die von 8.000 bis 10.000 Lumen reichen. Das optionale ET-DLE020 Ultra-Kurzdistanz-Objektiv mit Zero Offset sorgt für zusätzliche Vielseitigkeit, indem es die schattenfreie Projektion von großformatigen Bildern auch auf engstem Raum ermöglicht.

Die Serie erreicht eine 4K-Auflösung (3.840 x 2.160) mit Smooth-Pixel-Drive. Diese einzigartige, einachsige Pixel-Shift-Technologie erzeugt scharfe, glatte und detailreiche Bilder. Der verbesserte Rich Colour Enhancer steigert die Farbwiedergabe für lebendigere Farben und gibt detailreiche Bilder, wie zum Beispiel Kunstwerke, originalgetreu wieder. Die optimierte Schwarzrandanpassung für gekrümmte Oberflächen verbessert die Gleichmäßigkeit der Helligkeit für nahtloses Edge-Blending auch dunkler Szenen.

Trotz erweiterter Funktionen und der 4K-Auflösung behält die PT-RDQ10-Serie die gleichen kompakten Gehäuseabmessungen wie andere 1-Chip-DLP-Modelle von Panasonic, aber in einem völlig neuen Gehäusedesign. Der luftdicht versiegelte optische Block trägt zu einem wartungsfreien Betrieb von über 20.000 Stunden bei. Die redundante Laserlichtquelle erhöht die Zuverlässigkeit des Geräts, wenn ein Dauerbetrieb erforderlich ist.