Der nordfranzösische Digital Signage CMS-Anbieter Telelogos hat bekannt gegeben, dass seine Dashboarding-/Digital Signage Lösung Media4Display jetzt im SAP Store verfügbar ist, dem Online-Marketplace für SAP- und SAP-Partner-Angebote. Telelogos ist qualifizierter und zertifizierter Partner des SAP-PartnerEdge-Programms.

Durch die Integration mit SAP S/4HANA, SAP Manufacturing Execution, SAP Manufacturing Integration and Intelligence und SAP Plant Connectivity bietet Telelogos mit Media4Display eine integrierte Kommunikationsplattform, die es SAP-Nutzern ermöglicht, das Mitarbeiterengagement in der Produktion und im Lager zu fördern.

Kennzahlen in Echtzeit

Media4Display wird auf der SAP-Lösung des Anwenderunternehmens im Back-end ausgeführt und überträgt wichtige Informationen über ein Netzwerk von Head-up-/Head-down-Displays. Es ermöglicht Betriebsleitern, Produktionsingenieuren und Managern in den Bereichen IT und interne Kommunikation die Verbesserung der Produktivität und Sicherheit. So können Mitarbeiter Produktions- und Qualitätskennzahlen in Echtzeit erfassen und falls notwendig reagieren. Zusätzlich bietet Telelogos in Verbindung mit SAP Best Practices und Sicherheitsanweisungen, zeigt Wartungsanleitungen und Fertigungsaufträge direkt in der Produktion an und ist ein äußerst effektiver Kanal für die Kommunikation in Krisensituationen.

„Angesichts ihrer rasanten digitalen Transformation sind Produktionsbetriebe mit einer neuen Herausforderung konfrontiert: die Vereinfachung der Interaktionen ihrer Mitarbeiter mit Industry 4.0-Back-end-Lösungen. Mit unserer jetzt im SAP Store verfügbaren Lösung Media4Display können unsere Kunden ihre Mitarbeiter in den Mittelpunkt ihrer digitalen Transformationsprozesse stellen, indem sie den richtigen Personen die richtige Information zum richtigen Zeitpunkt bereitstellen“, erklärt Christophe Justeau, Geschäftsführer von Telelogos.

Christophe Billaud, Managing Director von Telelogos, ergänzt: „Dieser wichtige und vielversprechende Meilenstein stärkt die Partnerschaft zwischen Telelogos und SAP. Die Verfügbarkeit unseres Angebots im SAP Store vereinfacht den Zugriff und die Bereitstellung der intelligenten Dashboarding-/Digital Signage-Lösung von Telelogos in SAP-Umgebungen. Kunden und Partner aus der Fertigungsindustrie können direkt auf Media4Display zugreifen und somit das gesamte Potenzial ihrer Daten auf einfachste Weise nutzen.“

Der SAP Store bietet mehr als 1.800 von SAP und seinen Partnern entwickelte und freigegebene Lösungen. Und für jeden über ihren Store abgewickelten Einkauf pflanzt die SAP einen Baum.