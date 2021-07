Fußballtechnisch ist Italien der neue Europameister. Wenn es nach Style gehen würde, hätte Italien den Titel schon vor der EM sicher. Mitten in der Mailänder Innenstadt wirbt der Fashionausstatter Armani der Squadra Azzurra mit einem fassadengroßen BlowUp.

Unweit des Mailänder Doms wirbt Disney auf zwei LED für den neuen Streamingservice Disney+. Überraschend ist die Positionierung der beiden LED an einer für Bauarbeiten abgehängten Fassade mitten in der historischen Innenstadt von Mailand. Auf der anderen Seite hängt auch schon seit mehr als 10 Jahren eine LED-Wand am Seitenflügel des Doms.

Porta Nuova ist das Business Center von Mailand. Hier steht die Zentrale von Unicredit und das weltberühmte Waldhochhaus Bosco Verticale. Ein Beispiel, wie Green City nicht nur in der Horizontalen, sondern auch in der Vertikalen funktioniert