DooH Giganten-Aquarium am Times Square

Mit einem Wal, der durch den Ozean pflügt, ist der Trend der 3D-Illusion über Eck nun auch auf dem New Yorker Times Square angekommen. Der Außenwerber Silvercast Media ließ die Animation namens „Whale“ auf seinem fast 2.800 Quadratmeter großen Screen abspielen – der von Silvercast auch liebevoll „Big Kahuna“ genannt wird und sich über einen ganzen Häuserblock erstreckt.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von Vimeo.

Mehr erfahren Video laden Vimeo immer entsperren

Dabei erschafft der Über-Eck-Screen die Illusion, den mit dem Wasser verschmelzenden Wal wie in einem riesigen Aquarium zu sehen.

Für Whale arbeitete Silvercast mit der digitalen Designfirma d’strict aus Seoul zusammen, die für derartige Anwendungen ein Team aus Mediakünstlern, a’strict, zusammengestellt hat. Whale wird vom 16. bis zum 26. Juli 2021 zu sehen sein, immer alle halbe Stunde nach der Mittagszeit für 60 Sekunden. „Wir freuen uns sehr, zusammen mit D’strict diese öffentliche 3D-Kunst auf die größte Bühne der Welte, den New Yorker Times Square, zu bringen“, sagt Gary Grossman, Mitgründer von Silvercast Media.

Wer kennt nicht die 3D-Katze?

Diese Art von Illusion wird nicht durch die Technik hervorgerufen, sondern durch den speziell designten Content. Er beruht auf den Grundsätzen der „Forced Perspective“, weswegen der Effekt am besten von bestimmten Blickwinkeln aus funktioniert. Daktroncis hatte bereits auf der ISE 2016 eine Version davon gezeigt.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Spektakuläre Abspielungen dieser Art konnte man in den vergangenen Wochen bereits in den sozialen Netzwerken bewundern. Vor allem in Asien gab es einige dieser Illusionen zu bestaunen, allen voran eine riesige Katze, die nun ein Social-Media-Hit ist.

Mit den gleichen Prinzipien lassen sich auch 3D-Illusionen auf flachen Screens realisieren, wie Ocean Outdoor in der vergangenen Woche mit einer Kampagne für IWC Schaffhausen demonstriert hat.