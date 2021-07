Die neusten Zahlen bestätigen die erhoffte Erholung des europäischen Out of Home Markts, die sich auch im laufenden dritten Quartal fortsetzt. JCD erwartet ein organisches Umsatzwachstum jenseits von +20%.

Der Anteil von Digital Out Of Home lag bei 22,8 % vom Gesamtumsatz der Gruppe, wobei insbesondere Buchungen von programmatischen Kampagnen eine sehr positive Dynamik aufweisen. Die konzerneigene VIOOH-Plattform ist nach ihrem Start in Australien und Frankreich nun in 13 Ländern aktiv.