Der britische DooH-Netzwerkbetreiber Ocean Outdoor ist offizieller Partner des Teams GB bei den Olympischen Spielen. Daher wird Ocean Highlights von Tokyo 2020 in seinem gesamten britischen Portfolio zeigen. Als Herzstück der Out-of-Home-Kampagne wurde nun eine offizielle Team-GB-Fanzone errichtet.

Die Fanzone befindet sich am Londoner Westfield Square, einem Teil des Einkaufs- und Freizeitzentrums Westfield. Sie ist 1.633 Quadratmeter groß und 17 Tage lang geöffnet, mit einem Angebotsmix aus sportlichen Aktivitäten, Wettbewerben und Auftritten von Medaillengewinnern.

Die Zone wurde von der Ocean-Kreativabteilung Ocean Labs entwickelt. Sie beinhaltet eine Mini-Rennstrecke für Kinder, eine Installation von Wattbike für virtuelle Fahrradrennen, inklusive eines Leaderboards , eine Bar und einen Eiswagen. Auf der unteren Ebene befindet sich ein Zuschauerbereich, in dem die Fans auf Liegestühlen oder in Booten die Spiele auf einem Pop-up-Bildschirm verfolgen können.

Highlights von Olympia

Die Team GB-Fanzone wird in Westfield London und im gesamten DooH-Gebiet von Ocean beworben, unterstützt durch PR- und Social-Media-Aktivitäten. Im Rest Großbritanniens wird Ocean in Partnerschaft mit Eurosport die Highlights der Olympischen Spiele ausstrahlen. 60- und 20-Sekunden-Clips werden vom 23. Juli bis zum 9. August täglich in einer Olympia-Schleife gezeigt.

Zudem sind auf der Fanzone weitere Partner des Teams GB sowie globale Sponsoren präsent, unter anderem Birds Eye, Sega und Bridgestone.

Catherine Morgan, Director von Ocean Labs, sagt: „Die offizielle Team GB-Fanzone gibt dem britischen Olympischen Verband und seinen Partnern die Möglichkeit, den Geist und die Werte der Spiele zu vermitteln und gemeinsam die entscheidenden Momente zu feiern.“ Sie sei eine perfekte Möglichkeit, mit Fans in Interaktion zu treten.

Am 23. Juli eröffnet die britische Parlamentsabgeordnete Fatima Whitbread offiziell die Fanzone. Ab 12 Uhr Mittag wird die olympische Eröffnungszeremonie übertragen.

