New York City ist ein hartes Pflaster, das gilt nicht nur für die Menschen in der größten Stadt der USA, sondern auch für die eingesetzten Technologie. Link NYC Stelen – die tausendfach entlang der Straßen von New York City installiert sind – müssen sowohl im Wintersturm bei -40° C wie auch im Hochsommer einwandfrei funktionieren. Offensichtlich wurden die Stelen von der Google-Tochter auch für Hochwasser konzeptioniert, wie aktuelle Bilder bei FAZ.net zeigen.

Flooding was spotted both inside, and above, the 157th Street subway station in #WashingtonHeights earlier today as severe storms move through. Video: @Noxluc

Keep track of the weather here: https://t.co/2CPjKXI0Au pic.twitter.com/UgK32DzWkF

— Spectrum News NY1 (@NY1) July 8, 2021