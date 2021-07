Die ersten 18 Aussteller sind schon dabei und wir freuen uns noch über weitere Anmeldungen. Die DSS Europe – ein Joint Venture von invidis und ISE – wird das größte Digital Signage Event des Jahres mit voraussichtlich 500 Teilnehmern. Wir haben im Hilton Munich Airport dieses Jahr zusätzlichen Raum reserviert, übertragen die Vorträge verteilt im Hotel und ermöglichen mehr Abstand.

Zutritt zur DSS Europe erfolgt nach den gültigen bay. Gesundheitsbestimmungen – d.h. nur vollständig geimpfte, genese oder getestete Personen dürfen an der zweitägigen Veranstaltung teilnehmen.

Neu auf der Konferenz ist eine Innovation-Stage wo Digital Signage, Retail-Tech und Analytics Start-ups ihre Lösungen und Dienstleistungen in Kurzpräsentationen dem europäischen Fachpublikum pitchen dürfen. Außerdem bieten wir erstmals Themen-Workshops zum Ende der Konferenz an, in denen im kleinen Kreis die Ergebnisse der zweitägigen Konferenz diskutiert werden können und Teilnehmer sich mit Speakern und Experten austauschen können.

Einiges bleibt wie seit 15 Jahren gewohnt, die Abendveranstaltung im Biergarten, die Jahrbuch-Präsentation und viel Networking. Auch die Preise für Ausstellung und Teilnahme bleiben konstant zu 2019.

Für weitere Fragen steht Florian Rotberg und das gesamte invidis/ISE Team gerne zur Verfügung. Wir freuen uns die Branche wieder in München begrüßen zu dürfen.

Informationen zu den Ausstellerpaketen