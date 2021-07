Die Mic AG – nach einem im März bekanntgegebenen Reverse Takeover nun Holding-Unternehmen von Pyramid Computer – plant die Übernahme der Faytech AG aus dem nordhessischen Witzenhausen (bei Kassel). Sämtliche Aktien der faytech AG und damit auch all ihre nationalen und internationalen Tochtergesellschaften sollen in die mic AG eingebracht werden.

Die Faytech AG ist einer der führenden Hersteller von Touchscreen-Geräten für den PoS und industrielle Anwendungen mit weltweiten Produktionskapazitäten, vor allem in Shenzen, China und am zweiten Produktionsstandort in Suining, China. Alle angebotenen Touch-Geräte werden ausschließlich von Faytech entwickelt und hergestellt. In den USA, Indien, Südkorea und Japan betreibt Faytech eigene Vertriebsgesellschaften. Zu den faytech-Kunden zählen namhafte Unternehmen wie Bechtle, Bosch, Continental, Dell, Honeywell, Komatsu, Qualcomm, Siemens und Unilever.

Im Jahr 2020 erwirtschaftete die faytech AG nach vorläufigen Zahlen einen pro-forma Umsatz in Höhe von fast 25 Mio Euro und einem EBIT von ca. EUR 1,7 Mio. Das Unternehmen wird frei von Schulden und nicht betriebsnotwendigem Vermögen übernommen. Mic/Pyramid zahlen knapp 23 Mio EUR (davon 7 Mio Euro als Earnout) in einer Kombination aus Cash und Aktien. Die Faytech Aktionären wären nach Vollzug der Transaktionen einer der größten Einzelaktionären von Mic/Pyramid.

Nachdem die mic AG im Mai/Juni 2021 die Pyramid-Transaktion erfolgreich umsetzen konnte, ist die geplante Übernahme der Faytech AG der nächste strategische Schritt zum weltweit führenden Anbieter für automatisierte Interaktionen am PoS.

Mit der Übernahme – die nach Due Dilligence zum 1. Oktober erfolgen soll – erhöht sich der erwartete pro-forma Gruppenumsatz im Geschäftsjahr 2022 auf ca. EUR 100 Mio – davon 67-71 Mio EUR von Pyramid Computer und 30 Mio EUR von Faytech.

invidis Kommentar Das laufende Jahr hat gezeigt, wie wichtig der volle Zugriff auf die Supply Chain ist. MIC/Pyramid erhält mit der Übernahme von Faytech eigene Entwicklungskompetenz Made in Germany und eigene Produktionskapazität in China. Auch die Scala-Mutter Stratacache hat mit der Übernahme des chinesischen PoS-Herstellers Popscreens im Dezember 2018 sich den Zugriff auf Produktionsstätten in China gesichert. CEO Chris Riegel geht zurzeit sogar einen Schritt weiter und baut eigene LCD- und LED-Produktionskapazitäten an der US-Westküste in Oregon auf.

