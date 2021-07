Mit dem Box J4125 hat spo-comm seit neuestem einen Mini-PC speziell für Anwendungen im Digital Signage- und Kiosk/POS-Bereich sowie in der Industrie auf den Markt gebracht.

Der PC ist mit einer Intel Celeron CPU J4125 und damit mit einer Leistung bis zu 4 mal 2,7 Gigahertz ausgerüstet. Mit Abmessungen von 44 mal 118 mal 109 Millimetern ist es der zweitkleinste Mini-PC im Angebot von spo-comm. Wand- und VESA-Halterungen sind inkludiert. Das passiv gekühlte Metallgehäuse lässt einen Einsatz im Temperaturbereich zwischen 0 und 50 Grad Celsius zu. Darüber hinaus verhindert das lüfterlose Design ein Eindringen von Staub oder Luftfeuchtigkeit – ein wichtiger Faktor für den industriellen Einsatz.

Bei den Schnittstellen achtete spo-comm darauf, trotz der kompakten Größe eine große Auswahl bereitzustellen. So ist am Frontpanel neben dem Power-Button ein COM-Port (RS-232), ein Audio-Connector sowie zwei der insgesamt vier USB 3.0-Ports installiert. Auf der Rückseite befinden sich unter anderem zwei Gigabit-LAN Schnittstellen, die übrigen zwei USB 3.0-Ports und der Full-Range-Stromeingang. Hinzu kommen zwei HDMI 1.4b und eine integrierte Intel UHD Graphics 600. Dadurch lassen sich Inhalte auf zwei Bildschirmen gleichzeitig in einer Auflösung von 4096 x 2160 abspielen.