LED-Displays Sportschau in einer anderen Dimension

2020 führte Daktronics im Bereich Sport-Experience ein massives Projekt für das „Circa Resort & Casino“ in Las Vegas durch. Mit insgesamt 100 Millionen LED-Pixeln und riesigen Display-Installationen – unter anderem in einem Saal für Sportwetten und in einer Pool-Area – wurde eine gigantische Digital Experience geschaffen.

Hierfür hat Daktronics nun ein Informationsvideo über den Erfolg der Installationen zusammengestellt. „Ich habe noch nie so viele Leute gesehen, die ihre Smartphones aus der Tasche nehmen, um etwas zu fotografieren“, kommentiert im Video Robert Tatka, Content Supervisor im Circa Resort & Casino.

Die Fotos und technischen Daten, die im vergangenen Jahr vorlagen, waren schon beeindruckend. Im Video wird noch einmal deutlich, wie massiv die Bildschirme die Räume dominieren und die Kunden in die Sportwelt eintauchen lassen. Die Displays können in Zonen angesteuert werden, um mehrere Spiele auf einmal zu übertragen – und selbst bei zehn oder mehr Übertragungen ist die Fläche für jedes Spiel riesig. Insgesamt verfügt das Circa laut Robert Tatka über 16 verschiedene Layouts, die je nach Anzahl und Art der Spiele eingesetzt werden.

Größer als das echte Leben?

Für das Geschäft wichtig: Ein großes Display übertragt die Wettquoten – an der Seite, sodass die Zuschauer diese immer im Blick haben, ohne dass sie störend wirken.

Es ist mittlerweile klar, dass der echte Besuch eines Fußballstadions oder einer Basketball-Arena nicht komplett durch digitale Angebote zu ersetzen ist. Doch wenn, dann ist der massive Ansatz des Circa Resort & Casino und Daktronics eine ernstzunehmende Option.