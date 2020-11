Mega-Installation in Las Vegas 100 Millionen LED-Pixel für Casino

Vergangene Woche eröffnete das „Circa“ in Las Vegas, Nevada, auf der Fremont Street Experience die Türen seines Casinos. Auf dem Gelände des neuen Prachtbaus in der Wüstenstadt befanden sich zuvor das Las Vegas Club, das Mermaids Casino und der Stripclub Glitter Gulch. 2017 wurden die drei Gebäude abgerissen, um Platz für das „Circa Resort & Casino“ zu schaffen. Die Corona-Krise beeinflusste die Bauphase massiv, darum wurde jetzt vorerst nur der Casino-Teil eröffnet. Das Hotel mit 512 Zimmern soll Ende des Jahres folgen.

Das Circa wartet mit gleich mehreren beeindruckenden LED-Installationen von Daktronics auf. Der amerikanische Displayhersteller ist ja bekannt für seine großen Anzeigen in Sportstadien oder an Gebäudefassaden. Für das Circa installierte Daktronics laut einem Projektbericht insgesamt fast 100 Millionen LED-Pixel, wobei 78 Millionen davon alleine in der dreistöckigen ‚Sportsbook Experience‘ verbaut wurden. Hier können Glücksspieler Sportwetten abschließen und die Ergebnisse live verfolgen.

Das Haupt-Display ist 11,6 Meter hoch, 36 Meter breit und kommt auf stolze 417 Quadratmeter bei einem Pixelpitch von 2,5mm. Begleitend wurden zwei kleinere Screens für Wettquoten mit 92qm (3,9mm Pixelpitch) sowie für einen Newsticker mit 21qm (2,5mm) installiert.

Das nächste große LED-Display findet sich im Außenbereich, wo das Circa über verschiedene Pools zum Schwimmen und eine Liegewiese zur Erholung verfügt.

Daktronics lieferte für das ‚Stadium Swim‘ einen massiven 513qm Screen mit 6mm Pixelpitch. Die 12,5 Meter hohe und 41 Meter breite Installation verliert in ihren Ausmaßen nur gegen das Display an der Fassade des Circa. An der Nordseite des Gebäudes trohnt nämlich ein massiver 1.100qm großer Screen mit 70 Metern Höhe und 16 Metern Breite über Las Vegas.

Die Mega-Displays des „Circa Resort & Casino“ von Daktronics verdienen sich einen Top-Platz in unserem invidis Ranking der größten LED-Installationen. Wir sammeln ständig neue Daten zu Megaprojekten in Deutschland, Europa und weltweit. Sie kennen ein solches Projekt oder waren sogar daran beteiligt? Bitte schicken Sie uns Infos zum Projekt an redaktion@invidis.de. Vielen Dank, die invidis-Redaktion.