Auch wenn größer nicht gleich besser bedeutet: riesige LED-Installationen erzeugen Wow-Effekte und sorgen mit dem richtigen Content für staunen, ‚große‘ Werbewirkung im wahrsten Sinne garantiert. Dem gegenüber stieg der globale Nachfragemarkt für LED-Außenanzeigen im Jahr 2019 auf ca. 7,4 Milliarden USD und erste Prognosen stellen eine jährliche Wachstumsrate von rund 11,4% in Aussicht. Der Markt würde dementsprechend bis Ende 2026 auf Einnahmen von rund 17,0 Milliarden USD anwachsen – Viel Potential also für große Installationen.

Als Digital Signage-Portal berichten wir bei invidis immer wieder über Mega-Installationen weltweit, ob in der koreanischen digitalen Hochburg Seoul, am ikonischen Digital Signage-Hotspot Times Square in New York oder ganz in der Nähe am Wiener Flughafen. Hin und wieder erreichen uns auch Mails von invidis-Lesern, die ihre Projekte vorstellen und fragen, ob denn ihre LED-Installation ‚die Größte‘ ist.

Eine Frage, die nicht leicht zu beantworten ist, denn ein Rekord jagt den nächsten und die Installationen lassen sich zudem natürlich nach Technologie, Anzahl der Pixel oder der Art des Displays, ob freistehender Mega-Outdoor-Screen oder lange Stadion-Bande, unterscheiden.

Und welche LED-Installation ist jetzt die Größte? Wir wollen Klarheit schaffen und bitten unsere Leser um Hilfe: Wenn Sie LED Mega-Installationen kennen oder sogar daran beteiligt waren, schicken Sie uns bitte Infos zum Projekt an redaktion@invidis.de.

