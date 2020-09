120 Hektar Stadion, 70.000 Sitze, 80 Millionen LED Pixel – Das neue SoFi Stadium in Hollywood, Los Angeles, ist ein Stadion der Superlative. Heute Abend wird das erste NFL-Spiel im neuen Heimstadion der American Football Teams ‚Los Angeles Rams‘ und der ‚Los Angeles Chargers‘ stattfinden, Premiere auch für die spekatkuläre Samsung LED-Installation im Zentrum des Komplexes über dem Spielfeld.

Die doppelseitig mit Panels bestückte Ellipse kommt auf eine Fläche von 6.500qm LED in 8mm Pixelpitch bei einer 4K-Auflösung und ist das Highlight im neuen Mega-Stadion an der Westküste. In die LED-Wall ist außerdem ein hochmodernes JBL-Audiosystem mit mehr als 260 der insgesamt 4.500 Lautsprecher des Stadions integriert. Mit einer halben Million Watt Leistung (von insgesamt 1,3 Mio Watt Gesamtleistung) wird also auch der Digital Signage Content nicht zu überhören sein.