Der 34 Meilen außerhalb der malaysischen Hauptstadt Kuala Lumpur gelegene internationale Flughafen (KLIA) erstreckt sich über eine unglaubliche Fläche von 100 km² und ist mit 62,3 Millionen Passagieren im Jahr 2019 einer der verkehrsreichsten Flughäfen der Welt. Die Betreibergesellschaft Malaysian Airport Holding Berhad (MAHB) wollte das wichtige Luftfahrtdrehkreuz modernisieren und engagierte Integrator VGI Malaysia für eine umfassende Neugestaltung mit Digital Signage-Lösungen. VGI entschied sich für eine Kombination aus LCD- und LED-Technologie, abhängig von der Größe der Displays und den Eigenheiten des jeweiligen Standorts. Bei den LED-Installationen hielt sich der Integrator an Technologie von Absen.

Das absolute Highlight stellt die riesige 400qm LED-Wall mit dem Namen „Digital Dream“ und einer beeindruckenden 23.976 x 1.008 px Auflösung in der Gepäckhalle. Ein ähnliches Modell der LED-Wall zeigt, wenn auch etwas kleiner, im Check-in-Bereich sowohl die Ankunft als auch den Abflug internationaler Ziele an. Die 400qm Wall zählt wohl zu den größten Airport-Displays in Asien und stellt laut Absen den längsten LED-Screen in einem Flughafen dar. Einen Platz in unserem invidis-Ranking der größten LED-Installationen hat sich Digital Dream jedenfalls verdient.

„Als die Zeit für die Modernisierung des Flughafens gekommen war, beschloss man, die Gelegenheit zu nutzen und eine brandneue digitale Werbeplattform zu entwickeln“, erläutert Nacho Perez, Chief Digital Officer von VGI Malaysia. „Unsere Rolle in diesem Prozess bestand darin, die digitale Entwicklung anzuführen. Dazu gehörte die Auswahl der Standorte, die neu installiert oder aufgerüstet werden sollten, die Ermittlung der richtigen Technologie und der Lieferanten für die Installation der Displays sowie die Übernahme der Wartung und die Lieferung, Erstellung und Planung des Contents. Die Installation von über 1.000 Quadratmetern digitaler Anzeigen an mehr als 250 Standorten im Flughafen, ohne den Service zu unterbrechen, war eine große Herausforderung.“

Weitere LED-Installationen mit Tech von Absen sind beispielsweise eine gekrümmte 7,3m x 2m (12 x 6 Panels) große LED-Wall, die strategisch über den Rolltreppen für Neuankömmlinge installiert wurde, oder mehrere vierseitig mit Screens bestückte Installation im Duty-Free.

Über das gesamte Gelände verteilte VGI mehrere Installationen aus Displays der N-Serie und der Acclaim-Serie von Absen, die als permanente Anzeige in Innenräumen konzipiert sind und sich gut für den Einsatz in stark frequentierten Unternehmens-, Transport- oder Einzelhandelsbereichen eignen.

„Die LED-Tech hat es uns ermöglicht, individuelle Displaygrößen zu bauen, um verschiedenen Installations-Bereichen gerecht zu werden und eine wirklich eindrucksvolle und nahtlose Umgebungen zu schaffen“, so Perez. „Unser größtes Engagement haben wir schließlich in den ‚Digital Dream‘ gesteckt, der mit seinen 400 Quadratmetern und 10 verschiedenen Medienserver, einem Videoprozessor und 15 Sendeboxen eine im wahrsten Sinne große Herausforderung war, um einen einzigartigen Panoramaeffekt zu erzeugen.“

Die Installationen durch VGI begannen im März 2019 und wurde im Februar 2020 abgeschlossen, gerade rechtzeitig, um die durch Covid-19 verursachte massive Störung zu verpassen. Während die Besucherzahlen in den folgenden Monaten drastisch schwankten, hatten die Verwalter des Flughafens und (vielleicht noch wichtiger) die Reisenden genügend Zeit, das neue Erscheinungsbild des Airports zu bestaunen.Jetzt hofft der KLIA wieder auf Passagierströme, um sich der breiten Masse von seiner neuen, digitalen Seite zeigen zu können.