Das SoFi Stadium wird die neue Heimstätte der American Football Teams Los Angeles Rams und der Los Angeles Chargers. Mit Gesamtkosten von rund fünf Milliarden USD wird der Gesamtkomplex (120 Hektar) des SoFi Stadium das teuerste Stadion der Welt sein. Es wird ausschließlich privatfinanziert und über 70.240 Sitze verfügen. Der Gesamtkomplex wird doppelt so groß sein wie Vatikanstadt. Natürlich darf das teuerste Stadion der Welt auch mit der größte doppelseitige LED-Videowall ausgestattet werden. Auch wenn Wall nicht wirklich passt – die Form einer doppelseitige LED-Ellipse ermöglicht allen Zuschauern einen optimalen Blick auf die Digital Signage Installation.

„Das SoFi-Stadion verfügt über modernste Display-Technologie und ist ein weiteres Beispiel für das Engagement von Samsung, die Art und Weise zu verändern, wie Fans mit dem Live-Sport interagieren“, sagt Harry Patz, Senior Vice President und General Manager, Display Division, Samsung Electronics America. „Wir sind stolz darauf, das Stadion mit einer ikonischen, ersten doppelseitigen 4K-LED-Anzeige und zusätzlicher Digital Signage-Technologie von Samsung auszustatten, um sicherzustellen, dass jeder Fan bei jedem Besuch in Hollywood Park ein einzigartiges Erlebnis hat. Das SoFi-Stadion wird augenblicklich zu einem der meistdiskutierten Stadien der NFL werden, und Samsung fühlt sich geehrt, von Anfang an Teil der Geschichte dieses Stadions zu sein“.

„Die LED-Technologie von Samsung, die auf der Videowand im SoFi-Stadion zu sehen ist, ist anders als alles, was die Fans je erlebt haben“, sagte Jason Gannon, Geschäftsführer des SoFi-Stadions und von Hollywood Park. „Sowohl das Design als auch die Video- und Audiofähigkeiten der Tafel sind die ersten ihrer Art im Sport und werden einen neuen Präzedenzfall für das Erlebnis im Stadion schaffen.

Die für die Zukunft gebaute LED-Installation ist die größte LED-Wall die je gebaut wurde. Mit fast 80 Millionen Pixeln im Abstand von 8 Millimetern kann jedes LED-Modul einzeln oder alle zusammen mit Statistiken, Live- und/oder animierten Inhalten bespielt werden. Das größte Panel ist fast 12m oder vier Stockwerke hoch; das kleinste Panel ist fast 6m oder zwei Stockwerke hoch. Aufgrund ihrer einzigartigen Größe und Form ist sie breiter als das Spielfeld und bietet den Fans eine spektakuläre Aussicht von jedem Punkt des Stadions, wodurch das Geschehen auf dem Spielfeld noch besser zur Geltung kommt.



Die verschiedenen Größen der LED-Module sind so konzipiert, dass sie Zuschauern auf allen Plätzen, von der Seitenlinie bis zum Oberdeck, ein perfektes Bilderlebnis ermöglichen. Die Fans, die in der unteren Schüssel des Stadions sitzen, sehen das Innere der Videowall die direkt gegenüber in Blickrichtung hängt, während die Gäste in der oberen Schüssel die Außenwände der Videowall sehen.

In die LED-Wall ist ein hochmodernes JBL-Audiosystem mit mehr als 260 der insgesamt 4.500 Lautsprecher des Stadions integriert. Mit einer halben Million Watt Leistung (von insgesamt 1,3 Mio Watt Gesamtleistung) wird der Digital Signage Content nicht zu überhören sein.

Jetzt müssen bald nur noch die Fans wieder das Vertrauen finden in vollgepackte Stadien zu kommen. Hoffentlich ist das bald wieder der Fall – die LED-Installation ist wohl allein schon ein Besuch wert.