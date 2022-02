Infinity Screen Samsung nimmt an Super Bowl teil

Am kommenden Sonntag, den 13. Februar 2022 (14. Februar in Deutschland), findet das ultimative US-Sportevent im Sofi Stadium in Los Angeles statt: Im 56. Super Bowl der NFL treffen die Cincinnati Bengals auf die Los Angeles Rams, um den Meister um American Football zu ermitteln. Zudem gibt es eine Premiere: Dies wird der erste Super Bowl mit dem Samsung Infinity Screen, der die Blicke im Stadion auf sich ziehen wird.

Mit dem Laden des Inhalts akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von LinkedIn.

Mehr erfahren Inhalt laden LinkedIn immer entsperren

Der Screen ist eine Mega-Installation mit einer LED-Fläche von 6.500 Quadratmetern und insgesamt fast 80 Millionen Pixeln. invidis berichtete bereits.

Trivia zum Infinity Screen Er ist die größte Videowall, die bisher im Sportbereich entwickelt wurde – 2,2 Millionen Pfund und 70.000 Quadratmeter digitale LED

Er wiegt 2,2 Millionen Pfund

Er ist 1,2 mal länger und 1,5 mal breiter als das Spielfeld

Sitzt 122 Fuß über dem Spielfeld und 70 Fuß unter dem Vordach

Gesteuert wird er vom bisher größten Grafikkontrollsystem in der Geschichte von Sports Signage

Die verschiedenen Größen der Videosegmente sind so konzipiert, dass die Zuschauer auf allen Plätzen, von der Seitenlinie bis zu den obersten Rängen, den Content gut erkennen können.

Wie Mark Quiroz, Vice President of Marketing für Samsungs Display Division, in einem Blogbeitrag mitteilte, ist der Infinity Screen nicht das einzige Equipment von Samsung im Sofi Stadium: Hinzu kommen Hinzu kommen mehr als 2.600 großformatige Screens, LED-Ribbonboards und Audioequipment. Samsung ist offizieller Display-, Mobile- und TV-Partner von Hollywood Park, einem fast 300 Hektar großen Sport- und Unterhaltungszentrum, in dem sich auch das Sofi-Stadion befindet.

It’s Showtime!

Spannend wird, wie der Infinity Screen in der Halbzeitpause zum Einsatz kommen wird. Dieser ist berühmt für seine spektakulären Show-Auftritte. Dieses Jahr werden die Rap-Legenden Dr. Dre, Eminem, Snoop Dogg, Mary J. Blige und Kendrick Lamar auftreten. Die Dame und die Herren werden sicherlich eine Showbegleitung der nicht ganz zurückhaltenden Art bevorzugen.