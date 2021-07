Die B2B-Welt ist in der Regel schlecht Produkte und Dienstleistungen mit attraktiven Bezeichnungen zu versehen. Es dominieren kryptische, lange Bezeichnung aus Nummern und Zahlen – für Ingenieure völlig ausreichend aber für Marketing ein Graus. Samsung führte in den vergangenen Jahren auch bei den Digital Signage Lösungen attraktive und leicht zu merkende Bezeichnungen ein. So kennt jeder Integrator Samsung The Wall – in seiner neusten Inkarnation als The Wall 2021. Aber auch The Terrace (High Brightness), The Frame (Design TV) oder The Premiere (Projektor). Nun also auch “The Infinity Screen“ – invidis berichtete bereits ausführlich über das ungewöhnlich geformte doppelseitige LED-Oval im NFL-Stadion von Los Angeles.

Der Infinity Screen verfügt nicht nur über die meisten LEDs, die jemals in einem Sport- oder Unterhaltungszentrum verwendet wurden, sondern auch über die erste und einzige durchgängige 4K-Videoproduktion in einem Stadion.

“Es hat lange gebraucht, aber wir sind sehr stolz darauf, den Infinity Screen by Samsung anzukündigen“, sagte Mark Quiroz, Vice President, Display Division, Samsung Electronics America. „Das SoFi Stadium ist eines der Kronjuwelen der NFL und es war ein Privileg und eine Ehre, mit dem Team an diesem Projekt zu arbeiten. Wir freuen uns unglaublich darauf, die Fans zum ersten Mal persönlich mit dem Infinity Screen in Kontakt zu bringen.“

Der Prozess der Namensgebung für das Videoboard im SoFi Stadium nahm viele Monate der Überlegung und Prüfung in Anspruch, wobei das Team mehr als ein Dutzend Namen prüfte, die die Gesamtvision von Samsung und SoFi Stadium kommunizierten. Der Name Infinity kommt laut dem koreanischen Hersteller von Samsungs langer Geschichte mit rahmenlosen Displays und dem einzigartigen Design des Videoboards. Von mobilen Geräten bis hin zu Displays wie The Wall ist Samsung für seine “Infinity Displays“ (unendlichen Displays) bekannt und der Infinity Screen im SoFi Stadium ist da keine Ausnahme.

Der Infinity-Screen hängt 37 Meter über dem Spielfeld und wird vom größten LED-Content-Wiedergabesystem gesteuert das jemals eingesetzt wurde. Mit fast 80 Millionen Pixeln, die im Abstand von 8 Millimetern angeordnet sind, kann auf jedes Sektion einzeln mit Statistiken, Livebilder und animierten Inhalten angesteuert werden. Die verschiedenen Größen der Videosegmente sind so konzipiert, dass die Zuschauer auf allen Plätzen, von der Seitenlinie bis zu den obersten Rängen den Content gut erkennen können. Spieler auf dem Platz, Teams an der Seitenlinie und Fans in den unteren Rängen sehen die Innenseite des Screens während die Gäste in der oberen Rängen die äußeren Segmente sehen.