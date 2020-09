46,5 Meter breit und 7 Meter hoch ist die neue Mega LED-Wall im Wilopark in Dortmund, dem neuen Innovationsstandorts des Experten für Wasser-Management und Pumpen Wilo. 2015 hatte das Unternehmen den Entschluss gefasst, Produktion, Verwaltung, Kundenservice und Produktentwicklung bis zum 150-jährigen Jubiläum im Jahr 2022 wieder am Stammsitz in einer neuen Struktur zusammenzuführen. Der moderne noch im Bau befindliche Standort soll neue Maßstäbe setzen – da durfte eine riesige LED-Wall natürlich nicht fehlen.

Der Düsseldorfer Spezialist für LED-Sonderbauten Tennagels Medientechnik realisierte das Projekt und installierte gleich zwei massive LED-Walls: Zum einen die 325qm große Mega-Wall mit 5,95mm Pixelpitch an der Außenfassade eines der Gebäude im Park. Die zweite Wall schmückt den Innenbereich und kommt auf ebenfalls stolze 77qm bei einer Länge von 28 Metern, einer Höhe von 2,75 Metern und 1,9mm Pixelpitch.

Die Outdoor-Installation gehört mit 325qm LED-Fläche definitiv zu den größten LED-Walls in Deutschland und Europa und hat sich einen Top-Platz in unserem neuen invidis-Ranking verdient.