Immer mehr Technologieunternehmen setzen auf großflächige LED-Videowalls, um ihr Engagement für Innovation zu zeigen und mit ‚Wow‘-Installationen Kunden zu beeindrucken. So auch Galanz, der jetzt in der chinesischen Provinz Guangdong an seiner Unternehmenszentrale in Foshan City sowie in seiner Firmenlobby in der Stadt Zhongshan mehr als 1.000qm LED-Fläche von Absen installieren ließ.

Die 57 Metern breite und 14 Metern hohe Outdoor-Installation auf dem Dach des Firmenhauptsitzes in Foshan City fasst dabei alleine fast 800qm und beeindruckt Kunden wie Passanten schon vor dem Gebäude. Gezeigt werden Markeninhalte des Herstellers intelligenter Haushaltsgeräte Galanz und innovative kundenspezifische 3D-Inhalte. Die DooH-Installation aus Panels der Absen GS-Serie ist Tags und Nachts in Betrieb und verfügt über einen 6mm Pixelpitch. Das robuste IP65-Display setzt auf ein wasserdichtes Design, das mit einem einzigartigen Wärmeableitungssystem gekoppelt ist. So hält die LED-Wall laut Absen allen Wetterbedingungen und Klimazonen stand.

In der Lobby der Fabrik in der Stadt Zhongshan wurde für einen Showroom eine weitere 160qm große, Seamleess-LED-Videowall installiert, die sich vom Boden bis zur Decke erstreckt und auf dem KL 2mm-Panel von Absen basiert. Die LED-Wall besteht aus fünf einzelnen LED-Displays, wobei der Hauptscreen 5m x 16m (höhe x breite) und die vier weiteren Displays je zweimal 5m x 5m und 5m x 3m groß sind.

Auch hier werden wie am Hauptsitz Markeninhalte und spezielle 3D-Inhalte gezeigt, die den ansonsten passiven Raum in eine dynamische Umgebung verwandeln – Kunden, Mitarbeiter und Partner sollen gleichermaßen beeindruckt werden.

Beide Installationen haben sich einen Platz in unserem invidis-Ranking der größten LED-Installationen verdient. invidis sammelt derzeit die größten LED-Projekte in Deutschland, Europa und weltweit – wenn Sie Mega-Installationen kennen oder sogar daran beteiligt waren, schicken Sie uns bitte Infos zum Projekt an redaktion@invidis.de.