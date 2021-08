Am vergangenen Sonntag starb Fußball-Legende und Ausnahmestürmer Gerd Müller im Alter von 75 Jahren. Im Gedenken an den Rekordtorschützen funktionierte der FC Bayern München am Sonntagabend die Allianz Arena zum riesigen Screen um und bildete mit rot und weiß leuchtenden Kacheln den Schriftzug „Danke Gerd“.

Gerd Müller hat mit dem FC Bayern und der deutschen Nationalmannschaft Geschichte geschrieben. Er erzielte in 607 Pflichtspielen für die Bayern 566 Treffer und stellte die bis heute unerreichte Rekordmarke von 365 Toren in der Bundesliga auf. Zudem errang er siebenmal die Torjägerkanone. Für die DFB-Auswahl traf er in 62 Einsätzen 68 Mal.

Er gewann unter anderem mehrmals die Deutsche Meisterschaft und dreimal den Europapokal der Pokalsieger. Mit der Nationalmannschaft wurde er Europa- und Weltmeister.

Die Arena als Schriftzug-Display nutzt der FC Bayern bei besonderen Anlässen. Beispielsweise wies der Verein Anfang August damit auf die Vertragsverlängerung von Joshua Kimmich hin.

