Die unweit des Münchner Marienplatz neueröffnete FC Bayern World zählt zu den besten Brandstores, die es zur Zeit zu erleben gibt. Nicht die Größe – der Store ist erstaunlich übersichtlich gehalten – sondern die Anzahl und Konzeption der digitalen Elemente ist ziemlich einmalig. Der deutsche Rekordmeister hat darauf verzichtet einen Fan-Megastore zu errichten, wie ihn zum Beispiel der FC Barcelona betreibt – hier werden Busladungen von Fans vor den Türen abgesetzt.

Die Innenstadt-Location ist eine Mischung aus Fan-Store und Fan-Experience. Natürlich sollen hier zukünftig bei Heimspielen die Fans sich mit aktuellen Trikots und Vereins-Devotionalien ausstatten. Das ist keine große Kunst und funktioniert weltweit. Die Herausforderung war es, ein Konzept zu erstellen, das auch zwischen den Spieltagen interessant genug ist um Fans regelmäßig anzulocken.

So bietet der Football-Cage oder die FIFA-Playstation Entertainment pur – während die Selfie Touchpoints mit Spielern und vor der Allianz-Arena kostenlose Souvenirs ermöglichen. Damit bieten sich gerade für junge Fans viele Erlebnisse.

Das Store-Design und hier insbesondere die Umkleiden zeigen viel Liebe zum Detail. Jede Umkleidekabine ist individuell mit FCB-Fotos und Erinnerungen ausgestattet. Alte Fotos und Plakate finden sich überall im Store, natürlich auch Sitzbankreihen aus der Allianzarena.

Aus Digital-Signage Sicht wurde technologisch fast alles verbaut, was zur Zeit verfügbar ist. Transparente Displays vor den Trophäen, LED im Eingangsbereich, Epson Ultra-Short Throw Projektion an der Zentralkasse, Magic Mirrors vor den Umkleiden, transparente LED-Stripes, Elo Touchscreens und natürlich die MicroLED. Das eine oder andere Touchpointkonzept musste nicht extra für den Flagshipstore neuentwickelt werden sondern wird auch bei den FC Bayern Gesellschaftern eingesetzt. So sind die Magic Mirror bereits aus dem Adidas Flagship LDN in London bekannt und der Audi Configurator mit MicroLED wird zukünftig auch in Audi Showrooms zu erleben sein.

Die Integration von Digital und Ladendesign ist hervorragend realisiert worden – wohl kein Zufall, dass die verantwortlichen FC Bayern World Digital-Spezialisten auch die Haus- und Hoflieferanten für Adidas und Audi sind. Auffallend ist die Liebe zum Detail – weniger große WoW-Effekte für die Massen, dafür viele Experience für den einzelnen Fan.