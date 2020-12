Ein einzigartiges Erlebnis für die besten Fans der Welt – Das will die neue FC Bayern World, ein multifunktionaler Gebäudekomplex im Herzen Münchens, bieten. Die Eröffnung, aufgrund der Pandemie in sehr kleinem Rahmen, fand am Mittwoch ohne Partner und Medienvertreter statt. Das Projekt mit seinen insgesamt 3.500 Quadratmetern direkt neben dem Marienplatz ist einzigartig in der Fußballwelt.

Über sieben Stockwerke erstrecken sich ein Boutique-Hotel, zwei Restaurants sowie ein Flagship-Store. Letzterer spielt mit seinen 1.000qm selbst in der Retail-Champions League und dürfte eines der interessantesten Store-Projekte 2020 stellen. Für das außergewöhnliche Store-Design der Retailfläche über drei Stockwerke zeichnen die Architekten von umdasch The Store Makers verantwortlich. Die Konzeption, Planung und Umsetzung der digitalen Touchpoints sowie der Digital Experiences unterlagen der Leitung der Digital Innovation AG.

Vorstandsvorsitzender Karl-Heinz Rummenigge sagte zur Eröffnung: „Unsere ‚FC Bayern World‘ ist ein weiterer Meilenstein in der Geschichte unseres Vereins. Sie ist außerdem ein Zeichen, dass wir in Zeiten einer Pandemie nach vorne blicken und uns für die Zukunft optimal aufstellen. Wir haben bei der Planung sorgfältig auf ein erstklassiges Erscheinungsbild geachtet: Neben der Allianz Arena, unserem Vereinsgelände an der Säbener Straße und dem FC Bayern Campus ist die FC Bayern Welt ein neuer Blickfang unseres Vereins, der sich wunderbar sehen lassen kann.“

Im Eingangsbereich grüßt eine Bodenmatte mit dem Schriftzug „Für die besten Fans der Welt“. Herzstück des Stores und erstes Digital Signage-Highlight ist die Treppe. An deren Unterseite strahlt eine überdimensionale LED-Wall. Die markante Raute im Treppenauge – eine Anlehnung an das bayrische Wappen im Logo – verbindet optisch alle Etagen.

Das Erdgeschoss ist der Mannschaft des Rekordmeisters gewidmet: Die Spieler wurden gescannt und im 3D-Druck-Verfahren als lebensgroße Figuren für den Store angefertigt. Sie präsentieren die aktuellen Trikotserien im Mittelraum, an den Wänden wurden von umdasch individuelle, schwebende Wandsysteme entwickelt.

Insgesamt wartet der Store mit 20 integrierten digitalen Touchpoints auf. So wurden etwa die Umkleiden mit Mirror-Screens bestückt, während die Präsentation der „TRIPLE Pokale 2020“ hinter transparenten Screens stattfindet. Auch mehrere digitale Selfie-Points wurden installiert. In der Kassenzone leuchtet Projection Mapping von Fa Moveon.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Branding auf allen Ebenen

Im Untergeschoss, dem Performance-Level in Kooperation mit adidas, finden Fans die gesamte Bandbreite an passender Ausstattung. Beginnend mit Trikots, über das Equipment für Training, gelangt man zu einem Highlight des Stockwerks, der Schuhwand. Diese ist wie ein Labor gestaltet, in dem die Neuentwicklungen ‚wachsen und gedeihen‘.

Gleich daneben können die Fans sich im „Test Cage“ in verschiedenen Gaming-Szenarien mit den Profis messen. Der FC Bayern E-Sports Mannschaft ist mit der KONAMI-Lounge ein eigener Bereich gewidmet. Trikots, Schuhe und Bälle lassen sich in der „Werkstatt“ nach individuellen Vorstellungen der Fans personalisieren.

Im FCB-Flagship findet sich auch Branding von Automobilhersteller Audi. Im Obergeschoss beteiligte sich Audi an einem großen Touch-Screen und einer LED-Wall, an der sich ein Audi-Modell konfigurieren lässt.

Anschließend kann das Fahrzeug auf einer virtuellen Fahrt um die Allianz-Arena ausprobiert werden. Als Souvenir zum Mitnehmen zeichnet ein Roboter eine Skizze des Traummodells.