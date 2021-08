PPDS hat die Zertifizierung für die Crestron XiO Cloud erhalten, die neueste Version der Crestron Steuerungs- und Managementlösung. Die Crestron-Technologie ist jetzt in fast alle professionellen Philips Displays (einschließlich der professionellen TV-Geräte, Digital-Signage-Lösungen und interaktiven Displays) so eingebunden, dass sie reibungslos funktioniert. Damit gehört PPDS zu den wenigen Display-Herstellern weltweit, die alle vier wichtigen Technologielösungen von Crestron unterstützen: Steuerung, Fernverwaltung, Videoverteilung und Vernetzte Kommunikation.

Die Crestron XiO Cloud wurde von PPDS erstmals auf der ISE 2018 im Rahmen der „AV-Matrix für das IT-Zeitalter“ entwickelten Unternehmenslösungen vorgestellt. Sie ermöglicht eine einfache und schnelle Einrichtung, Verwaltung, Kontrolle und Erweiterung von professionellen Displays remote von Arbeitsplatz aus.

Die Crestron XiO Cloud basiert auf Microsoft Azure und unterstützt sowohl Windows- als auch Android-basierte professionelle Philips Displays. Kompatibel ist die Crestron-Technologie mit den neuen interaktiven Displays (Philips T-Line), Digital Signage Displays für den Unternehmenseinsatz (Philips C-Line) sowie mit der gesamten Palette an Digital Signage-Lösungen und an professionellen Displays.

Mit der Crestron XiO Cloud können alle Art von zertifizierten Displays zentral konfiguriert werden noch bevor die Geräte installiert wurden. Auf diese Weise können laut Crestron die Installationszeiten für neue Geräte um bis zu 90 Prozent verkürzt werden.

Sobald die Displays mit dem Netzwerk verbunden sind, rufen sie automatisch die spezifischen Einstellungen, Programme und Firmware-Parameter ab und beginnen sofort mit der Datenübermittlung. Dazu Sian Rees, International Product Manager Software bei PPDS: „Wir freuen uns sehr, unseren Partnern und Kunden diese Lösung anbieten zu können, die unsere Beziehung zu Crestron stärkt und unsere professionellen Philips Displays besser in das Crestron-System einbindet. In die XiO Cloud haben wir uns tiefer als viele andere Hersteller hineingedacht, um alle Vorteile und Möglichkeiten dieser bahnbrechenden Lösung auszuschöpfen. Dadurch können wir unseren Partnern und Kunden ein Maximum an Erfahrung und Leistung bieten.“

Aufgrund der besonderen Bedeutung, die PPDS dem Thema Nachhaltigkeit beimisst, können die Displays so programmiert werden, dass sie sich in den Stunden, in denen sie nicht genutzt werden, automatisch abschalten. Das unterstützt Unternehmen in ihrem Bestreben, energieeffizienter zu werden, Kosten zu senken und die Lebensdauer des Produkts zu verlängern.

Der Kunde kann die Crestron XiO Cloud auf monatlicher Basis buchen, wobei der Preis von der Anzahl der Räume und den gewünschten Serviceoptionen abhängt.