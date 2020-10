Für eine intelligentere Zusammenarbeit in Unternehmenbringt Philips Professional Displays seine neue Reihe von Crestron Connected-zertifizierten C-Line-UHD-TVs mit Windows 10-Betriebssystem jetzt auf den EMEA-Markt. Die Collaboration-Displays bietet laut Philips ein neues Maß an Benutzerfreundlichkeit, Kreativität und Kompatibilität, um für jedes Meeting-Umfeld, ob groß oder klein, eine inspirierende Atmosphäre zu schaffen.

Die C-Line-Serie wurde erstmals auf der ISE 2020 vorgestellt und wird nun in der aktuellen Version eingeführt. Damit reagiert der Displayhersteller insbesondere auf den starken Bedarf an Lösungen für Online-Meetings für mehrere und verschiedene Standorte. Erhältlich ist die Serie in verschiedenen Größen:

139,00 cm (55″) 6000er Serie sowie 65″ und 86″ 8000er Serie verfügbar ab September

163,9 cm (65″) und 217,4 cm (86″) 6000er Serie verfügbar ab November

190,5 cm (75″) 8000er Serie verfügbar ab Q1 2021

C-Line bietet eine komplette All-in-one-Lösung für große Konferenzräume bis hin zu Meeting-Bereichen mit begrenztem Platzangebot. Jedes Display ist mit einer Vielzahl an sofort einsatzbereiten Features ausgestattet wie fortschrittlichen Präsentations- und Whiteboard-Funktionen sowie dem direkte Teilen von Inhalten und Videokonferenzen ab dem Zeitpunkt der Installation.

„Ob bei der Arbeit zu Hause oder im Büro, Besprechungen spielen eine wichtige Rolle für die Entscheidungsfindung und den Erfolg fast jedes Unternehmens. Einige Mitarbeiter verbringen teilweise bis zu 50 Prozent ihrer Arbeitswoche in einem Besprechungsraum, so dass jede Minute zählt“, kommentiert Harold Niericker, Produktmanagement-Stratege für Digital Signage Displays. „Zeit kostet schließlich Geld und untätig rumzusitzen, während der Moderator nach dem richtigen Kabel oder der richtigen Quelle sucht oder versucht, ein Kompatibilitätsproblem zu lösen, ist Zeitverschwendung.“

Die C-Line setzt auf PCAP-Touchscreen-Displas mit einem Edge-to-Edge-Design, wobei die Steuerung und Verwaltung entweder per Hand, passivem Stift (standardmäßig im Lieferumfang enthalten) oder über eine herkömmliche Tastatur und Maus erfolgt. Anschlusspunkte, wie USB und HDMI, sind für einen schnellen und einfachen Zugriff bequem am Rand des Displays angeordnet. Die C-Line unterstützt auch die Active-Pen-Technologie.

Zudem ist die Serie vollständig anwendungsunabhängig: Systemadministratoren können die Displays mit ihrer integrierten professionellen Version des Windows-Betriebssystems in die Infrastruktur von Unternehmen integrieren, unabhängig davon, ob es sich um eine vollständige Microsoft-Umgebung (Exchange, Teams, Azure usw.) oder beispielsweise um eine Google-Implementierung (GSuite, Hangouts usw.) handelt.