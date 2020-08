Die neue Aktion „Philips PDS InSync“ ist in drei Säulen unterteilt, die Partnern und Endkunden helfen sollen, wieder in einen erfolgreichen Geschäftsalltag zurückzukehren. Die Aktionen, die für ausgewählte Partner erhältlich sind, sind nicht nur auf kurzfristige Lösungen abgestellt, sondern sollen längerfristige Benefits liefern. Hierzu zählen die neuesten von Philips Professional Display Solutions (PDS) entwickelten Produkt-Innovationen sowie eine Bandbreite an Angeboten, Anreizen, Werbeaktionen als auch kommerzielle Unterstützung für Unternehmen – sei es im Einzelhandel, Hotelgewerbe, in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie oder im Firmenkundengeschäft.

Life After Lockdown – Unlocked

Unlocked ist der bislang größte Kunden-Support von Philips PDS, der die Generierung neuer einzigartiger Angebote für Endkunden ermöglicht und gleichzeitig zusätzliche lukrative Geschäftsrabatte einführt. Weitere Highlights von Unlocked sind monatliche Preisaktionen, interessante Produktangebote für Digital Signage, LED und Pro TV, eine verlängerbare Garantie auf 5 Jahre sowie Finanzierungslösungen.

Franck Racape, Vizepräsident Philips PDS EMEA, erläutert: „Bei Philips Professional Display Solutions arbeiten wir engagiert daran, unseren Partnern das Leben zu erleichtern. Im Wissen um den immensen Druck und die Herausforderungen, denen all unsere Partner ausgesetzt sind, haben wir beschlossen, unsere Budgets für unsere normalen Marketingaktivitäten in ganz Europa umzuleiten, um ihnen den Wiedereinstieg ins Geschäft zu erleichtern. Das Angebot innovativer Produkte zu marktführenden Preisen ist erst der Anfang, und ab sofort bieten unsere Unlocked-Aktionen noch mehr – für Sie, für Ihre Mitarbeiter und für Ihr Unternehmen.“

Total Care für das Hotelgewerbe

Speziell für das Hotelgewerbe – einer der am stärksten betroffenen Branchen während der Pandemie – hat Philips PDS ein neues „Total Care for Hospitality“-Programm eingeführt. Hoteliers und deren Partner sollen neue Zuversicht und neue Gäste gewinnen, während ihnen gleichzeitig die Möglichkeit gegeben wird, längerfristige Strategien für die Implementierung innovativer Technologien mit einer Reihe von unterstützenden finanziellen Lösungen zu nutzen.

Ab sofort wird eine neue Reihe von Leasing- und Finanzierungspaketen offeriert – einschließlich der Möglichkeit, den Beginn der Zahlungen um bis zu sechs Monate zu verschieben. Hotels erhalten so die Möglichkeit, bereits heute in ihre langfristigen Technologiepläne zu investieren. Auch Wiederverkäufer können so Zubehör und andere Elemente der Installation – einschließlich Halterungen und die Installation selbst – zusammen mit den Philips Hospitality TVs und Displays bündeln. Darüber hinaus bietet Philips Professional Display Solutions die Option einer Garantieverlängerung auf 5 Jahre für De- und Neu-Installation für die gesamte Hospitality TV- und Digital Signage Produktreihe.

Hygienische Steuerung der Hotel-TVs mit GuestConnect

Hygiene- und Sicherheitsanforderungen sind eine weitere große Herausforderung für das Hotelgewerbe in einer Welt nach COVID-19. Philips PDS hat die Einführung einer brandneuen, Cloud-basierten Fernbedienungs-App – PPDS GuestConnect – angekündigt, mit der die Gäste ihre In-Room-TVs mit ihren persönlichen mobilen Endgeräten steuern können. Die Gäste können die einfach zu bedienende und sichere App herunterladen, indem sie beim Hotel-Check-in oder Einschalten des TVs im Zimmer einen individuellen QR-Code scannen. Der Link wird in dem Moment getrennt, indem sie auschecken, und für die nächsten Gäste wird dann ein neuer Link generiert.

Weiterhin hat Philips PDS die Verfügbarkeit seiner abwischbaren Fernbedienungen erweitert, die sich durch ein leicht abwischbares, ergonomisches Design mit flachen Tasten auszeichnen. Anthony Tizzard, Business Manager EMEA, sagt: „Die Verbreitung von COVID-19 hat jeden gezwungen, seine Einstellung und Handhabung zur Hygiene zu überdenken – wobei Fernbedienungen eine Brutstätte für Keime sind – egal ob zu Hause oder im Hotel. Unsere neue GuestConnect-Lösung ermöglicht es den Gästen, ihre eigenen mobilen Endgeräte zu verwenden und die Situation buchstäblich selbst in die Hand zu nehmen oder unsere abwischbaren Fernbedienungen zu nutzen – eine leicht zu reinigende und zuverlässige Alternative.“