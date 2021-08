Der niederländische Großhändler Technische Unie, der vor allem Produkte für die Elektroinstallation führt, hat ein Schulungs-und Inspirationszentrum für seine Kunden eingerichtet und setzt dabei auf Digital Signage.

Technische Unie ist ein Teil der Sonepar-Gruppe und arbeitet weltweit mit mehr als 700 Lieferanten zusammen. In seinem Lagerbestand befinden sich rund 280.000 Artikel. An seinem Sitz in Eindhoven realisierte der Großhändler nun ein 450 Quadratmeter großes Experience Center und arbeitete hierfür mit dem Integrator Hugo Janzen AV Projecten und dem Hersteller PPDS zusammen.

Technische Unie wollte einen Ort schaffen, der Industriepartner darüber informiert, wie sie smarte Applikationen integrieren können, und der gleichzeitig einen Raum für Kunden bietet, um unkompliziert die neuesten Angebote im Sortiment zu entdecken.

46 Displays im Einsatz

Hierfür kamen 46 Philips Q-Line UHD-Displays zwischen 43 und 65 Zoll zum Einsatz. unter anderem für ein Multi-Screen-Displays aus vertikalen Screens. Um das gewünschte visuelle Erlebnis zu erhalten, wurden die einzelnen Bildschirme mit speziellen Halterungen installiert, die ein harmonisches, einheitliches Bild ermöglichen.

Zudem sind Philips-Displays sind an den Wänden angebracht und bieten den Besuchern Produktdetails und interaktives Bildmaterial.

Die Videoinhalte lassen sich über ein Pixilab-Blocks-System steuern und verwalten. Das ermöglicht es den Mitarbeitern, über Tablets schnell und einfach Änderungen in Full HD oder 4K vorzunehmen.

Zusätzlich hilft die Failover-Technologie der Philips Q-Line, dass die Bildschirme nicht leer sind: Sie schalten automatisch zwischen primären und sekundären Eingängen um und stellen sicher, dass die Inhalte auch dann weiter abgespielt werden, wenn die primäre Quelle ausfällt.

Welche Philips-Display-Produkte sind verbaut? 65BDL3010Q/00: 19 Einheiten

55BDL4031D/00: 17 Einheiten

43BDL3010Q/00: 5 Einheiten

32BDL4051D/00: 3 Einheiten

49BDL4031D/00: 2 Einheiten

