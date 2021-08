Die duale Ausbildung soll Absolventen einen stärkeren Praxisbezug ermöglichen und Unternehmen die nötigen Fachkräfte liefern. Diese sollten nicht nur über ein profundes theoretisches Fachwissen, sondern auch über das nötige praktische Handarbeitszeugt verfügen, um erfolgreich in ihrem ausgewählten Beruf zu arbeiten. Auch unter dem aktuellen Druck von Klimawandel und Digitalisierung wird eine stärkere Flexibilität und Anpassungsfähigkeit von Arbeitnehmern immer bedeutsamer.

Hintergrund Digital Signage Blaue Erdbeere

Der Geschäftsbereich Digital Signage bei Blaue Erdbeere wächst seit letztem Jahr stetig, daher werden die Grafiker nun nicht nur in den klassischen Grafikbereichen ausgebildet, sondern auch im Bereich der Digital Signage Software.

Digital Signage gehört – dank vieler spannender Projekte ím vergangenen Jahr – zu einem der stark wachsenden Geschäftsbereiche bei der Blauen Erdbeere. Damit ist es für die Grafikabteilung enorm wichtig geworden auch verschiedene Digital Signage Software System bedienen zu können.

Dazu Fabienne Horch, Leitung Marketing „Aktuell arbeiten wir in vielen Projekten mit viewneo und dem Screen Editor zusammen. Unsere Kunden könnten nicht diverser sein vom Jugendamt, dem Stadtmarketing, Fitnessstudio, der Eisdiele, der großen Event- und Eishalle bis hin zum Kantinendienstleister. Diese bunte Vielfalt zeigt beispielhaft, wie Digital Signage in allen Bereich des Lebens langsam aber sicher Einzug hält. Wir freuen uns unsere regionalen Kunden in die digitale Zeit zu überführen.