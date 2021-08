Auch am Flughafen in Hong Kong setzt sich programmatische DooH-Werbung immer weiter durch. Spezielle Kampagnen-Motive werden nur in den zwei Stunden vor dem Abflug eingeblendet. Darüber hinaus werden die Anzeigen bei Flügen nach China auf Chinesisch und Englisch angezeigt, während bei Flügen ins Ausland die Anzeigen ausschließlich auf Englisch erscheinen.

Die Reduzierung auf zwei Sprachvarianten klingt auf den ersten Blick recht überschaubar. Technisch wären auch 50 oder 100 Sprachversionen möglich. Doch in der Business-Realität spielen die Verfügbarkeit von Budgets der jeweiligen Landesgesellschaften eine große Rolle.

Voll programmatisch geht es auch in der Innenstadt von Hongkong am berühmten Causeway Bay. Hier passt sich eine Kampagne für eine Hautcreme mit Sonnenschutz die aktuelle UV-Belastung an. Ob die relativ kleine Anpassung des Kampagnenmotivs wirklich wahrgenommen wird, bleibt nachzuweisen.

Ganz analog und doch ein wenig programmatisch: die berühmten Straßenbahnen in Hong Kong bewerben zur Zeit eine neue Kollektion von Steve McQueen. So wirkungsvoll kann Out of Home sein und ein hauch von Programmatic: denn der Einsatz der Trams erfolgt nach einem digital ausgeklügelten Einsatzplan direkt durch Central entlang der Haupteinkaufsstraßen.