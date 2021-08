Zu den größten Herausforderungen in Out of Home gehört die Werbung für virtuelle Produkte auf kleinen Smartphone-Screens. Snapchat wählte die großmöglichste Sichtbarkeit und eine gute Story. Am Londoner Bahnhof Waterloo buchte der Social Media Plattformbetreiber das gesamte digitale Portfolio von JC Decaux – DooH über die gesamte Länge der Bahnhofshalle sowie digitale CLPs auf den Bahnsteigen.

Die Kampagne „Something big just arrived” forderte die Nutzer des Bahnhofs auf ihre Snapchat-App zu aktivieren um einen AR-Wal zu entdecken, den Snapchat virtuelle in die Bahnhofshalle gesetzt hatte. Neben DooH bedurfte es auch noch einer Gruppe von Promotern die mit Smartphones bewaffnet Passanten die neueste AR-Funktion von Snapchat präsentierten.

AR ist ein großes Thema für Snapchat – gemeinsam mit der Fashion e-Commerce Plattform Farfetch und Prada können Snapchat-User nicht nur Mode via AR erleben sondern auch direkt kaufen.