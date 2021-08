Das Team der Goldbach Germany ist weiter auf Wachstumskurs und holt mit Jakob Priewe einen weiteren DooH-Experten an Bord. Der 33-Jährige wird sich in seiner neuen Position als Senior Sales Manager DooH primär um Digitalagenturen kümmern und das Thema Programmatic DooH weiter vorantreiben. Er berichtet an Dirk Wiedau, Head of Sales DooH.

Claudia Zayer, Unit Director DooH, kommentiert: „Wir freuen uns, dass wir Jakob mit seiner Expertise im DooH für unseren Hamburger Standort gewinnen konnten. DooH ist aktuell von diversen technischen Neuerungen geprägt, Programmatic DooH ist dabei auf dem Vormarsch. Jakob soll uns helfen, diesen Bereich weiter auszubauen, und fungiert als direkter Ansprechpartner der Digitalagenturen.“

Jakob Priewe ergänzt: „Ich freue mich sehr auf die neue Herausforderung. Besonders die programmatische beziehungsweise technische Ausrichtung von Goldbach reizt mich dabei sehr, denn in diese Richtung wird es in der Zukunft eindeutig gehen.“

Jakob Priewe verfügt über eine langjährige Erfahrung im Sales-Bereich. Zuletzt war er bei Ströer als Senior Expert Agency Sales tätig. Davor arbeitete er unter anderem bei Intel und der Deutschen Telekom.